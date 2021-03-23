مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مهمتنا تتوقف على الاستقرار النفسي للاعبين

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 20:34

كتب : ياسر الشريف

صورة جماعية لفريق الإسماعيلي

الإسماعيلي إيهاب جلال حمد إبراهيم
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