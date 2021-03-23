مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مهمتنا تتوقف على الاستقرار النفسي للاعبين الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 20:34 كتب : ياسر الشريف صورة جماعية لفريق الإسماعيلي الإسماعيلي إيهاب جلال حمد إبراهيم نرشح لكم أخر الأخبار وصول بعثة منتخب مصر إلى نيروبي 2 دقيقة | مصر تصفيات إفريقيا - جمال حمزة لـ في الجول: أتوقع ظهور مصطفى محمد بقوة مع المنتخب 16 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مهمتنا تتوقف على الاستقرار النفسي للاعبين 23 دقيقة | الدوري المصري ماذا ينتظر مانشستر يونايتد – أمران لم يحدثان منذ اعتزال فيرجسون سوى مرة وحيدة 23 دقيقة | تقرير في الجول تصفيات إفريقيا - نادر السيد لـ في الجول: ريان يحتاج فرصة.. وأنتظر تألق أفشة مع المنتخب 37 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا دياز: يجب أن يستمر ميلان هكذا والقتال من أجل الدوري 51 دقيقة | الدوري الإيطالي هل اقترب من برشلونة؟ إريك جارسيا: سيكون من الرائع اللعب بجوار ميسي ساعة | الدوري الإنجليزي الكفراوي يجتمع مع مديرين الإدارات في الأهلي ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. وصول بعثة منتخب مصر إلى نيروبي تصفيات إفريقيا - نادر السيد لـ في الجول: ريان يحتاج فرصة.. وأنتظر تألق أفشة مع المنتخب تصفيات إفريقيا - جمال حمزة لـ في الجول: أتوقع ظهور مصطفى محمد بقوة مع المنتخب صلاح ضد كينيا.. لتحطيم رقم تاريخي طال انتظاره ماذا ينتظر مانشستر يونايتد – أمران لم يحدثان منذ اعتزال فيرجسون سوى مرة وحيدة الأكثر مشاهدة 1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد أمس اليوم غدا الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - أولمبي الشلف - شباب بلوزداد لم تبدأ 16:00 الرابطة التونسية المحترفة الأولى - النجم الساحلي - البنزرتي لم تبدأ 15:00 الرابطة التونسية المحترفة الأولى - الاتحاد المنستيري - الصفاقسي لم تبدأ 15:00 قد ينال إعجابك