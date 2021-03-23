الكفراوي يجتمع مع مديرين الإدارات في الأهلي
الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 19:30
كتب : حسام نور الدين
يعقد إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي تم تكليفه بالإشراف على الجهاز التنفيذي مع مديري الإدارات وقيادات الفروع الثلاثة الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.
ويتناول الاجتماع مناقشة سير العمل فيما يتعلق بالشق الإداري، والتأكيد على المتابعة المستمرة لملف الخدمات.
يأتي ذلك مع الاستمرار في الحفاظ على ثوابت منظومة العمل داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.
ويبحث الكفراوي مع مديري الأفرع بعض المقترحات والتأكيد على تلافي السلبيات في كافة القطاعات الخدمية والرياضية.
وشدد الكفراوي خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود من أجل الحفاظ على منظومة العمل بالنادي، وتلبية كافة احتياجات الأعضاء وتنفيذ السياسة العامة لمجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب.
وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد وجه الشكر إلى محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي بسبب عمله مع شركة استادات، وجاء قرار مجلس الأهلي في ظل التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، على أن الجمع بين المنصبين في النادي والشركة في وقت واحد فيه تعارض للمصالح.
وتم تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة بمهام المنصب بشكل مؤقت.