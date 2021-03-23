الكفراوي يجتمع مع مديرين الإدارات في الأهلي

يعقد إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي تم تكليفه بالإشراف على الجهاز التنفيذي مع مديري الإدارات وقيادات الفروع الثلاثة الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

ويتناول الاجتماع مناقشة سير العمل فيما يتعلق بالشق الإداري، والتأكيد على المتابعة المستمرة ‏لملف الخدمات.

يأتي ذلك مع الاستمرار في الحفاظ على ثوابت منظومة العمل داخل النادي خلال ‏المرحلة المقبلة.‏

ويبحث الكفراوي مع مديري الأفرع بعض المقترحات والتأكيد على تلافي السلبيات في كافة ‏القطاعات الخدمية والرياضية. ‏

وشدد الكفراوي خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود من أجل الحفاظ على منظومة العمل ‏بالنادي، وتلبية كافة احتياجات الأعضاء وتنفيذ السياسة العامة لمجلس الإدارة، برئاسة الكابتن ‏محمود الخطيب.‏

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد وجه الشكر إلى محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي بسبب عمله مع شركة استادات، وجاء قرار مجلس الأهلي في ظل التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، على أن الجمع بين المنصبين في النادي والشركة في وقت واحد فيه تعارض للمصالح.

وتم تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة بمهام المنصب بشكل مؤقت.