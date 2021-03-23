محمد عبد العاطي.. يحلم باللعب في البارالمبية ومقابلة الخطيب

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 18:59

كتب : هاني العوضي

محمد عبد العاطي

لم يكن يدري محمد صاحب الأربع سنوات في ذلك الوقت أنه سيفقد قدميه نتيجة وجود فيروس في الدم أدى لانتشار الغرغرينا.

أزمة كُبرى لطفل قد تعطله عن حياته لكنه مع مرور الوقت ومع دعم أسرته كان ذلك بمثابة تحدي كبير له تغلب عليه بنفسه.

محمد عبد العاطي من الإسكندرية لا يلعب في أي ناد حاليا لكنه يمارس كرة القدم بيديه مع أصدقائه بشكل طبيعي بشكل مستمر ودون أن تمثل أزمته الصحية أي عائق أمامه.

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يحكي محمد عبد العاطي لـFilGoal.com قائلا: "فقدان قدمي أعطاني إصرارا كبيرا على التفوق في حياتي وعدم الاستسلام لليأس مهما حدث".

وواصل "ألعب كرة القدم حاليا مع أصدقائي بلا أي أزمة وأواظب على اللعب معهم".

وعن هل يمارس رياضة أخرى أجاب "السباحة وأحبها للغاية".

وانتقل محمد للحديث عن الأحلام التي يطمح لتحقيقها قال: "أنا حاليا في الثانوية العامة وأحلم بدخول كلية الطب".

وشدد "أسرتي أكبر داعم لي ويساندونني في كل خطواتي في حياتي".

وأكمل "أنا مشجع للأهلي وأحلم بحضور مران للفريق في ملعب مختار التتش ومقابلة رئيس النادي محمود الخطيب فأنا أحبه للغاية".

لكن حلم محمد الأكبر هو ممارسة الرياضة بشكل احترافي.

وقال: "أحلم باللعب في الدورة البارالمبية وأحمل علم مصر، لا أدري أي رياضة هي الأنسب لي أحتاج من يوجهني ويساعدني وسوف أجتهد وأقاتل حال أتيحت لي الفرصة للعب".

وأتم "لا أعرف من أين أبدا ذلك الطريق لذا أحتاج من يساعدني فقط وسأجتهد في تدريباتي لأرفع اسم مصر عاليا".

محمد عبد العاطي الأهلي محمود الخطيب
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