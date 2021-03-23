كروس يغيب عن ألمانيا بسبب الإصابة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 18:56

كتب : FilGoal

توني كروس - ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم استبعاد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد من معسكر المنتخب بسبب الإصابة.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ألمانيا

ويغيب كروس عن مباريات منتخب ألمانيا الثلاث المقبلة في تصفيات كأس العالم يوم الخميس ضد أيسلندا ويوم الأحد أمام رومانيا ويوم الأربعاء 31 مارس ضد مقدونيا الشمالية.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم عن إصابة اللاعب في العضلة الأمامية وأثبتت الفحوصات الطبية أنه من المستحيل أن يلحق كروس بأي من المباريات الثلاثة.

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ومن المقرر أن يغادر كروس بعثة منتخب ألمانيا إلى إسبانيا من أجل العودة إلى ريال مدريد مجددا.

وقال يواكيم لوف في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الألمانيا: "تم فحص كروس وكان يود البقاء معنا وكنت مترددا في الاستغناء عنه مع تطلعنا لبطولة أوروبا".

واختتم تصريحاته "يجب أن تكون الإصابة الآن الأولوية وقررنا الشفاء التام منها".

وخاض كروس 35 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم وساهم في 11 هدفا.

سجل كروس هدفين في الدوري الإسباني وصنع 9 أهداف آخرين في مختلف المسابقات.

ألمانيا توني كروس
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