طبيب الأهلي: التواصل مستمر مع طبيب منتخب تونس لمتابعة حالة معلول

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 18:02

كتب : حسام نور الدين

علي معلول

شدد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي على تواصله المستمر مع سهيل الشملي طبيب منتخب تونس لمتابعة حالة علي معلول ظهير أيسر الفريق.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح أبو عبلة أنه يتابع حالة معلول بدقة مع طبيب منتخب تونس للتعرف على آخر المستجدات وتطورات البرنامج العلاجي للاعب.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في الأهلي أنه سيتم تقييم حالة اللاعب عقب عودته من تونس قبل انتظامه في التدريبات الجماعية لفريق.

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وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي في وقت سابق عن عودة معلول للقاهرة يوم 30 مارس الجاري.

وتعرض معلول للإصابة في العضلة الخلفية في مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية.

قبل أن تتجدد إصابة اللاعب مرة أخرى في الأيام الماضية.

على جانب آخر أكد رئيس الجهاز الطبي في الأهلي على جاهزية وليد سليمان لاعب الفريق من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات وذلك بعد انتظامه في التدريبات بشكل طبيعي عقب تعافيه من الإصابة.

علي معلول الأهلي وليد سليمان
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