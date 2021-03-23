تحديد موعد عودة محمود وحيد لتدريبات الأهلي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن الموعد المحدد لعودة محمود وحيد ظهير أيسر الفريق للتدريبات الجماعية.

محمود وحيد النادي : الأهلي الأهلي

ويعاني محمود وحيد من إصابة في العضلة الخلفية أبعده عن الفريق في المباريات الماضية.

وأكد أبو عبلة على أن وحيد سيعود للانتظام في المران الجماعي بعد 3 أسابيع من الآن.

ويؤدي وحيد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به بشكل منتظم، وقطع مرحلة جيدة في طريق العودة للتدريبات.

وتعرض وحيد للإصابة في الدقائق الأولى من مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.