مران الأهلي - عودة بانون وأجايي وكهربا يتدرب في الجيم.. وتصعيد 12 ناشئا

عاد ثنائي الأهلي بدر بانون وجونيور أجايي إلى القاهرة مرة أخرى استعدادا للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وحصل المغربي بانون والنيجيري أجايي على راحة سلبية وفترة إجازة بعد خوض الفريق آخر مباراة له ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يشارك الثنائي في تدريبات الأهلي غدا الأربعاء بشكل طبيعي.

على جانب آخر قرر الجهاز الفني للأهلي تصعيد الثنائي حمزة علاء وأحمد طارق للمشاركة في تدريبات حراس المرمى بجانب علي لطفي، في ظل غياب محمد الشناوي المتواجد مع المنتخب الأول. ومصطفى شوبير لانضمامه للمنتخب الأولمبي.

كذلك قرر الجهاز الفني تصعيد عدد كبير من الناشئين للمشاركة في المران الجماعي بسبب غيابات الكثير من اللاعبين للانضمام للمنتخبين الأول والأولمبي.

وجاءت أسماء الناشئين الذي تم تصعيدهم كالآتي:

محمد حسام ميدو – مصطفى إلياس – محمد أشرف – أحمد أشرف – أحمد سيد عبد النبي – وليد مصطفى – حسون محمد – عمر رزق – أحمد الشامي – أحمد سيد غريب – أحمد نبيل كوكا، بالإضافة إلى الحارس أحمد طارق

وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المران الجماعي بعد عودته من الإجازة في جنوب إفريقيا.

كما واصل محمود عبد المنعم "كهربا" التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزويم.

واستمر الظهير الأيسر محمود وحيد في تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.