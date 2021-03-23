ماذا ينتظر بايرن ميونيخ - الطريق نحو خماسية تاريخية

بعد نهاية التوقف الدولي، سنكون على موعد مع الفترة الحاسمة لموسم شاق.

الدوريات الأوروبية وصلت للمرحلة الأهم، تظهر بوادر هوية البطل وتحدد ملامح المسابقات المحلية والقارية.

FilGoal.com يقربكم أكثر من الفرق الأوروبية الكبرى قبل العودة مرة أخرى للمنافسات، لتعرف ماذا ينتظرهم في شهري أبريل ومايو.

ستبدأ مرحلة الجد لـ بايرن ميونيخ في إطار حملة الدفاع عن السداسية التاريخية تحت قيادة هانز فليك.

البافاري فقد فرصة الحفاظ على لقب كأس ألمانيا ولديه فرصة حصد لقبي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا لفتح المجال لحصد 3 ألقاب أخرى.

الموقف والهدف

الموقف: يتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريد بول لايبزج أقرب منافسيه قبل 8 جولات على النهاية.

سيقابل باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري الأبطال تكرار لنهائي النسخة الماضية.

ودع كأس ألمانيا بشكل مبكر أمام هولتشين كييل الفريق القابع في دوري الدرجة الثانية.

الهدف: لقب تاسع على التوالي في الدوري الألماني وحصد اللقب الثلاثين في تاريخه.

الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ومجاورة ميلان برصيد 7 ألقاب وفض الشراكة مع ليفربول.

المنافسون

لدى بايرن ميونيخ 8 مباريات متبقية في الدوري، ومباراتي باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري الأبطال.

الصراع على أكثر من جبهة قد يكون هو أكثر ما يؤرق هانز فليك، عند الوصول للمرحلة الحاسمة من الموسم.

منذ العودة من كأس العالم للأندية تعادل البافاري مع أرمينيا بيلفيلد ثم خسر من إينتراخت فرانكفورت، لكن هذا لم يؤثر على الفريق الذي لا زال متمسكا بالصدارة.

بعدها مباشرة حقق بايرن ميونيخ الفوز في 6 مباريات متتالية بتخطي لاتسيو الإيطالي في دوري الأبطال وبوروسيا دورتموند الألماني في الدوري بقلب النتيجة إلى فوز 4-2، وآخرها اكتساح شتوتجارت برباعية دون مقابل.

حظوظ بايرن في حصد اللقب كبيرة وتزداد خاصة أنه يلتقي عقب التوقف الدولي مباشرة مع ريد بول لايبزج.

الفوز يعني توسيع الفارق إلى 7 نقاط في الصدارة ووضع يدا على درع الدوري.

بعد ذلك سيلتقي مع يونيون برلين بين مواجهتي باريس سان جيرمان، وقد تكون بمثابة فرصة لفليك بإعطاء لاعبي الفريق الأساسي فرصة لالتقاط الأنفاس بين مباراتي الأبطال.

ومن ثم سيلتقي مع فولفسبورج صاحب المركز الثالث ويليه باير ليفركوزن صاحب المركز السادس والذي سبق له أن تصدر جدول الترتيب في الجولتين 11 و12.

حال واصل بايرن مشواره الأوروبي، ستكون مهمته أسهل بعض الشيء في الجولات الأربعة الأخيرة في البوندسليجا.

سيلتقي البافاريون مع ماينزه ثم مونشنجلادبخ وفرايبورج وأوجسبورج، في مواجهات قد تُسهل حسم اللقب بشكل مبكر.

دوري الأبطال

يعرف هانز فليك أن مواجهة العملاق الباريسي لن تكون سهلة خاصة في ظل تواجد ماوريسيو بوكيتينو الذي تحسن معه أداء سان جيرمان دفاعيا.

لقاء في أليانز أرينا وآخر في حديقة الأمراء ستكون فيها جميع الاحتمالات متاحة.

فليك قال في تصريحات نقلتها شبكة "RMC Sport" الفرنسية عقب القُرعة الأوروبية: "في ربع النهائي، لا يوجد سوى منافسين أقوياء للغاية. هم أفضل 8 فرق في أوروبا. عليك أن تلعب مباراتين قويتين".

وأضاف "إنه خصم قوي، لكننا أظهرنا أننا نعرف كيف نلعب كرة القدم. سيكون حاسما للعب في أفضل مستوى لدينا".

فيما قال أوليفر كان حارس بايرن الأسبق: "القرعة وضعت لنا خصما كبيرا للغاية. نفكر على الفور في المباراة النهائية في لشبونة (الموسم الماضي). باريس فريق يريد بالتأكيد الفوز بدوري أبطال أوروبا، لذا ستكون المهمة أكثر صعوبة".

المدير الفني

عقب إعلان يواكيم لوف رحيله عن تدريب ألمانيا بعد نهائيات يورو 2020 الصيف المقبل، فُتح الباب حول عودة فليك للمنتخب الألماني في ظل توليه سابقا منصب المدرب المساعد.

جاء ذلك أيضا في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات المشاكل داخل أروقة النادي بين فليك وحسن صالح حميديتش بسبب ألكسندر نوبل الحارس الوافد من شالكه والذي سعى البوسني لحصوله على دقائق لعب أكثر وفقا لمجلة "كيكر" الألمانية.

الأزمة تم حلها بين الطرفين قبل مواجهة لاتسيو في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال، وخرج فليك وأعلن تصفية الأجواء.

وصرح كارل هاينز رومينيجه رئيس النادي عبر صحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية: "أخبرت فليك أننا نشعر برضى كبير معه".

وواصل "نحن متفقون جيدا حول إنهاء بنود الاتفاق في العقد الذي يمتد حتى 2023، وأخبرت هانزي أنه لا توجد أي بنود غير واضحة بيننا".

كما شدد رومنيجيه أن المنتخب الألماني لن يضم مدربا مرتبط بتعاقد مع نادٍ، ما يغلق الباب حول رحيل المدرب البالغ 56 عاما.

غيابات

لا يعاني فليك من غيابات تؤثر على أداء الفريق، كورنتين تولسيو يغيب منذ شهر فبراير وانتهى موسمه، ولا يبدو أن الفريق يعاني في خط الوسط في ظل تواجد خيارات عديدة.

في الهجوم أصيب دوجلاس كوستا لكنه ليس العنصر الأساسي في صفوف الفريق، إذ خاض الجناح البرازيلي 14 مباراة كبديل من أصل 20 خاضها مع بايرن الموسم الحالي واكتفى بتسجيل هدفا وصناعة 3 فقط.

ولا تفكر إدارة بايرن في الحصول على خدماته بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته مع يوفنتوس.

توقع

يبدو بايرن ميونيخ الأوقع للفوز بلقب الدوري الألماني الموسم الحالي والوصول للقب رقم 30.

الهجوم الأقوى في المسابقة برصيد 78 هدفا وبفارق يصل إلى 24 هدفا عن ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة وهو بوروسيا دورتموند.

يعاني بايرن على المستوى الدفاعي بعض الشيء لكن على الأقل يعوض ذلك بتسجيل الأهداف وبوفرة ما يتيح له الفوز بالمباريات.

على الجهة الأوروبية، فأن التفوق على باريس سان جيرمان –حال حدوثه- سيفتح الباب أمام مواجهة ليست بالسهلة سواء أمام مانشستر سيتي أو بوروسيا دورتموند.

حينها قد يكون بايرن قد حسم لقب الدوري وعينه على التتويج الأوروبي الثاني تواليا لحصد ثنائية تاريخية وفتح الباب أمام خماسية منتظرة.