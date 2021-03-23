ماركا: العد التنازلي لرحيل راموس بدأ.. 100 يوم على نهاية عقده بدون أنباء جديدة

لم يحدث أي جديد بعد حول تجديد عقد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد مع فريقه، مع تبقي 100 يوم في عقده الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إنه لا يوجد أي جديد بعد وما يحدث حاليا، أوضح أن هناك اعتقادا بأن العقد الذي يمتد لموسم وحيد والذي قدمه فلورنتينو بيريز لم يرتق لتوقعات قائد النادي الملكي الذي يتم عامه الـ35 يوم 30 مارس المقبل.

وأوضح التقرير أن راموس أراد عقدا يمتد لعامين مع تخفيض نسبة 10% من قيمة راتبه.

وشدد التقرير على أنه لم يحدث أي رفض قاطع في المفاوضات، لكن هناك مراوغات فقط بين الطرفين.

وكان راموس قد صرح في وقت سابق: "لا يوجد أي أنباء عن تجديد عقدي، سأحب أن تتواجد أنباء".

وأوضح التقرير أن العلاقة بين راموس وفلورنتينو بيريز رئيس النادي قوية للغاية، ولا يوجد أي نوع من أنواع التوتر، لكن ذلك لا يعني ألا يبحث كل طرف عن مصلحته في الأمر.

وانضم راموس إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005 بمبلغ 27 مليون يورو.

وشارك قائد الملكي خلال الموسم الجاري في 20 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

ولعب راموس بقميص الملكي حتى اللحظة في 670 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 101 هدفا وصنع 40 آخرين.

وتوج راموس خلال 16 عاما مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 5 مرات وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسبانية 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس السوبر الأوروبية 3 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات.