ماركا: العد التنازلي لرحيل راموس بدأ.. 100 يوم على نهاية عقده بدون أنباء جديدة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 16:53

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إلتشي

لم يحدث أي جديد بعد حول تجديد عقد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد مع فريقه، مع تبقي 100 يوم في عقده الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إنه لا يوجد أي جديد بعد وما يحدث حاليا، أوضح أن هناك اعتقادا بأن العقد الذي يمتد لموسم وحيد والذي قدمه فلورنتينو بيريز لم يرتق لتوقعات قائد النادي الملكي الذي يتم عامه الـ35 يوم 30 مارس المقبل.

وأوضح التقرير أن راموس أراد عقدا يمتد لعامين مع تخفيض نسبة 10% من قيمة راتبه.

أخبار متعلقة
زيدان: لا أفهم استبعاد بنزيمة من منتخب فرنسا.. وهذا موقف راموس قائمة ريال مدريد – غياب راموس.. وعودة كاسيميرو أمام سيلتا فيجو روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر

وشدد التقرير على أنه لم يحدث أي رفض قاطع في المفاوضات، لكن هناك مراوغات فقط بين الطرفين.

وكان راموس قد صرح في وقت سابق: "لا يوجد أي أنباء عن تجديد عقدي، سأحب أن تتواجد أنباء".

وأوضح التقرير أن العلاقة بين راموس وفلورنتينو بيريز رئيس النادي قوية للغاية، ولا يوجد أي نوع من أنواع التوتر، لكن ذلك لا يعني ألا يبحث كل طرف عن مصلحته في الأمر.

وانضم راموس إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005 بمبلغ 27 مليون يورو.

وشارك قائد الملكي خلال الموسم الجاري في 20 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

ولعب راموس بقميص الملكي حتى اللحظة في 670 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 101 هدفا وصنع 40 آخرين.

وتوج راموس خلال 16 عاما مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 5 مرات وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسبانية 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس السوبر الأوروبية 3 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات.

في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الأهلي: التواصل مستمر مع طبيب منتخب تونس لمتابعة حالة معلول 5 دقيقة | الدوري المصري
تحديد موعد عودة محمود وحيد لتدريبات الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
ماذا ينتظر باريس سان جيرمان - فرصة ثنائية للثأر.. ولقب محفوف بالمخاطر 16 دقيقة | الدوري الفرنسي
مران الأهلي - عودة بانون وأجايي وكهربا يتدرب في الجيم.. وتصعيد 12 ناشئا 24 دقيقة | الدوري المصري
ماكس كروس اللاعب الذي حيَّر الإحصائيين 35 دقيقة | تقرير في الجول
ماذا ينتظر بايرن ميونيخ - الطريق نحو خماسية تاريخية ساعة | الدوري الألماني
ماركا: العد التنازلي لرحيل راموس بدأ.. 100 يوم على نهاية عقده بدون أنباء جديدة ساعة | الدوري الإسباني
ماذا ينتظر ليفربول - فرصة لإنقاذ الموسم.. ومصير معلق بيد الآخرين ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك