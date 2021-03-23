ريال مدريد يواجه ليفربول على ملعبه.. الحكومة الإسبانية ترفع حظر الوافدين من بريطانيا

أعلنت الحكومة الإسبانية رفع الحظر عن الوافدين من المملكة البريطانية المتحدة، وبالتالي سيخوض ريال مدريد مباراته أمام ليفربول في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال نص بيان الحكومة: "سيتم السماح للرحلات الوافدة من المملكة البريطانية بالقدوم مرة أخرى".

وواصل بيان متحدث الحكومة: "سيتم رفع الحظر على الوافدين من بريطانيا يوم 30 مارس المقبل، وستعود الرحلات بشكل طبيعي".

ويعني هذا الإعلان أن ريال مدريد أصبح بإمكانه استضافة ليفربول بشكل طبيعي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الشهر المقبل.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم الثلاثاء 6 أبريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 14 أبريل في إنجلترا.