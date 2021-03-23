ريال مدريد يواجه ليفربول على ملعبه.. الحكومة الإسبانية ترفع حظر الوافدين من بريطانيا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 16:19

كتب : FilGoal

استاد ألفريدو دي ستيفانو

أعلنت الحكومة الإسبانية رفع الحظر عن الوافدين من المملكة البريطانية المتحدة، وبالتالي سيخوض ريال مدريد مباراته أمام ليفربول في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال نص بيان الحكومة: "سيتم السماح للرحلات الوافدة من المملكة البريطانية بالقدوم مرة أخرى".

وواصل بيان متحدث الحكومة: "سيتم رفع الحظر على الوافدين من بريطانيا يوم 30 مارس المقبل، وستعود الرحلات بشكل طبيعي".

أخبار متعلقة
بيل: سأعود لـ ريال مدريد تقرير: زيدان مستمر مع ريال مدريد لموسم إضافي.. وأمر قد يجعله يرحل لتدريب فرنسا حوار - أليجري يتحدث عن: رفض تدريب ريال مدريد والفارق بين ميسي ورونالدو

ويعني هذا الإعلان أن ريال مدريد أصبح بإمكانه استضافة ليفربول بشكل طبيعي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الشهر المقبل.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم الثلاثاء 6 أبريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 14 أبريل في إنجلترا.

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
صلاح ضد كينيا.. لتحطيم رقم تاريخي طال انتظاره 5 دقيقة | تقرير في الجول
طبيب الأهلي: التواصل مستمر مع طبيب منتخب تونس لمتابعة حالة معلول 21 دقيقة | الدوري المصري
تحديد موعد عودة محمود وحيد لتدريبات الأهلي 27 دقيقة | الدوري المصري
ماذا ينتظر باريس سان جيرمان - فرصة ثنائية للثأر.. ولقب محفوف بالمخاطر 32 دقيقة | الدوري الفرنسي
مران الأهلي - عودة بانون وأجايي وكهربا يتدرب في الجيم.. وتصعيد 12 ناشئا 40 دقيقة | الدوري المصري
ماكس كروس اللاعب الذي حيَّر الإحصائيين 51 دقيقة | تقرير في الجول
ماذا ينتظر بايرن ميونيخ - الطريق نحو خماسية تاريخية ساعة | الدوري الألماني
ماركا: العد التنازلي لرحيل راموس بدأ.. 100 يوم على نهاية عقده بدون أنباء جديدة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك