بيل: سأعود لـ ريال مدريد

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 15:41

كتب : FilGoal

جاريث بيل - توتنام

شدد جاريث بيل لاعب ويلز وتوتنام أنه ينوي العودة إلى ريال مدريد بعد انتهاء إعارته من الأخير لفريق سبيرز، مشيرا إلى أنه عاد للدوري الإنجليزي الممتاز بحثا عن فرصة للمشاركة في المباريات قبل يورو 2020.

جاريث بيل

النادي : توتنام هوتسبر

وقال بيل في مؤتمر صحفي:"أعتقد السبب الرئيس لعودتي لتوتنام هو لعب كرة القدم قبل كل شيء. قبل بطولة يورو أردت أن أكون جاهزا".

وأضاف "الخطة الرئيسية كانت اللعب لمدة موسم في توتنام وبعد بطولة يورو لدي عام في عقدي مع ريال مدريد".

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وأردف "خطتي هي العودة، هذا ما خططت له حتى الآن. دوما أفكر حين لا تسير الأمور بشكل جيد في فريق، من الجيد لك الابتعاد عن هذه الأجواء".

ويستعد بيل لمواجهة قوية يوم الأربعاء ضد مضيفته بلجيكا في مستهل تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويوم السبت يواجه المكسيك وديا وفي 30 مارس تستضيف ويلز فريق التشيك في الجولة الثانية من التصفيات.

ويلعب بيل في الموسم الحالي مع توتنام معارا من ريال مدريد حتى يونيو المقبل.

ويمتد عقد اللاعب، البالغ عمره 31 عاما، مع ريال مدريد حتى 2022.

وشارك بيل في 25 مباراة مع توتنام في الموسم الجاري وسجل 10 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

يأمل أن يواصل بمستوى جيد قبل انطلاق بطولة يورو في يونيو المقبل والتي تلعب فيها ويلز في المجموعة الأولى مع إيطاليا وسويسرا وتركيا.

جاريث بيل ريال مدريد
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