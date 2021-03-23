الاتحاد الإسباني يعلن تغيير الشعار الخاص به

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 15:38

كتب : FilGoal

الاتحاد الإسباني

أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم تغيير الشعار الخاص به بشعار جديد، كجزء من عملية إعادة تغيير العلامة التجارية للاتحاد ككل.

وصرح لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: "نرغب في صورة قوية آملين أن تصاحبنا في النجاحات المستقبلية".

وواصل "المهم أن نعرف سبب التغيير، تلك واحدة من عدة خطوات ضمن خطتنا الاستراتيجية، والتي شارك بها أجزاء عديدة من الاتحاد. علامتنا التجارية كان يجب أن تتحرك للأمام، بكل كياسة وأناقة وبساطة، لكن أيضا بقوة".

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وأردف "نرغب في أن تكون علامة فارقة، ونأمل أن تصاحبنا علامتنا التجارية الجديدة في مزيد من النجاحات الهامة، علامات منتخباتنا التجارية والبطولات للرجال والنساء جعلت الاتحاد يتطور".

وأتم "الجميع سيعشر بها كما لو كان الشعار ملك لخلق صورة قوية، أرغب في تذكير الجميع ممن ليسوا معنا اليوم، أننا نفتقدكم، نحن كرة القدم، نحن الاتحاد".

شعار الاتحاد الإسباني تم صناعته سابقا، واستلهم من عمل فني للرسام الإسباني خوان ميرو والذي ولد في مدينة برشلونة.

في إسبانيا الاتحاد الإسباني لكرة القدم
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