فاران: لا أرغب في الحديث عن مستقبلي.. عبرت عن نفسي كثيرا في هذا الصدد

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 15:14

كتب : FilGoal

رافاييل فاران - داني كاربخال - ريال مدريد

رفض رافاييل فاران مدافع ريال مدريد الرد على أي أسئلة بخصوص مستقبله مع النادي الملكي، مشددا على أنه عبر عن نفسه كثيرا في هذا الصدد. وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وصرح فاران: "أن أتحدث بشكل واضح عن أي شيء، لقد عبرت عن نفسي كثيرا في هذا الأمر".

وواصل "أعتقد أن الموقف لم يتغير".

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وأكمل "أنا على بعد يومين من مباراة مع منتخب بلادي، أركز على هذا الأمر، ولا أرغب في الرد على أسئلة بخصوص مستقبلي".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد قالت في وقت سابق إن ريال مدريد بدأ مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022 مع النادي الملكي.

وانضم فاران إلى ريال مدريد في 2011 بطلب من زين الدين زيدان والذي كان يشغل حينها منصب المدير الرياضي.

الفرنسي وصل للملكي بعمر الـ 17 عاما قادما من لانس الفرنسي، ليصبح من العناصر الأساسية في صفوف الميرينجي مع تغير المدربين.

صاحب الـ27 عاما لعب بقميص ريال مدريد في 355 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 7 آخرين.

وتوج الدولي الفرنسي مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 3 مرات وكأس الملك مرة وكأس السوبر الإسبانية 3 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس السوبر الأوروبية 3 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات.

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