شاهد - لحظة سرقة حقيبة مصطفى محمد في تركيا والقبض على السارق

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 14:50

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

نشرت جريدة الصباح التركية تفاصيل سرقة مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التي تمت قبل أيام.

مهاجم منتخب مصر فقد متعلقاته الشخصية بما فيها جواز سفره حين سرقت حقيبته في أحد المراكز التجارية.

الجريدة التركية نشرت مقطع فيديو يتضمن لحظة السرقة، ومطقع آخر للقبض على المتهم.

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وتعرّض مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي، لعملية سرقة في مدينة إسطنبول الأسبوع الماضي.

وذكرت جريدة "الصباح" التركيةأن مصطفى محمد كان يتسوق في مركز إستيني بارك التجاري بإسطنبول يوم الإثنين الماضي عندما حدثت السرقة.

وفقد مصطفى محمد في السرقة حقيبته التي تحتوي على جواز سفره، بالإضافة إلى محفظته.

ورصدت كاميرات المراقبة في مركز التسوق لحظة السرقة، لكن مقتنياته ظلت مفقودة.

وشارك مصطفى محمد في انتصار جالاتاسراي على قيصري سبور مساء السبت في الدوري التركي وخرج في الشوط الثاني دون أن يسجل.

وسجل مصطفى محمد انطلاقة نارية مع زعيم تركيا بتسجيل 6 أهداف في 8 مباريات شارك بها.

ويعد مصطفى من بين 6 محترفين اختارهم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر للانضمام إلى معسكر مارس.

ووصل مصطفى من تركيا إلى مصر للانضمام إلى معسكر الفراعنة في التوقف الدولي.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.

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