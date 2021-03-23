مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب

شدد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، أن ظهور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بقميص لا يحمل شعارات رعاة المنتخب في مرانه الأخير، هو أمر غير مقصود.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "هناك قمصان تحمل شعارات الرعاة، وقمصان لا تحملها، وكل لاعب حصل على قمصان من التي تحمل شعارات أو التي لا تحملها، دون تمييز".

وأوضح "الدليل على ذلك، هو ظهور صلاح في مران أمس الإثنين بقميص عليه رعاة المنتخب، وظهور لاعبين آخرين بقمصان دون شعارات الرعاة في مران اليوم".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي الخميس والإثنين المقبلين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد جزر القُمر صاحبة المركز الثاني، فيما تحل كينيا ثالثة بـ 3 نقاط.



























ويكفي مصر التعادل أمام كينيا بأي نتيجة لتضمن التأهل رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون.