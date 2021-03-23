ليفركوزن يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي باير ليفركوزن يوم الثلاثاء إقالة مدربه الهولندي بيتر بوش بسبب سوء النتائج.

وأسند ليفركوزن مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري إلى هانز وولف.

بوش تولى تدريب ليفركوزن عام 2019، وفشل في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم الماضي، إذ احتل الفريق المركز الخامس بالدوري الألماني.

وتراجعت نتائج ليفركوزن في الفترة الأخيرة حتى احتل الفريق المركز السادس بجدول الدوري الألماني بعد بداية جيدة للموسم.

المباراة الأخيرة لبوش كانت ضد هيرتا برلين يوم الأحد وخسرها ليفركوزن بثلاثية نظيفة.

هانز وولف المدرب المؤقت لليفركوزن يبلغ من العمر 39 عاما، وكان يتولى تدريب المنتخب الألماني تحت 18 عاما، كما عمل من قبل كمدرب لشتوتجارت وهامبورج.