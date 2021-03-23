مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: البدري لن يدفع بـ أيمن أشرف إلا بعد التأكد من سلامته تماما

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 14:01

كتب : أحمد الخولي

أيمن أشرف - الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

شدد مصدر داخل منتخب مصر، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، لن يدفع بأيمن أشرف ظهير أيسر الأهلي، إلا بعد التأكد التام من سلامته.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن الأهلي "غاضب" من إمكانية مشاركة أشرف، الذي يعاني من خشونة في الركبة، مع المنتخب في مواجهتي كينيا وجزر القمر، في ظل احتياج الأهلي له في مباراة المريخ السوداني يوم 3 أبريل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "أيمن أشرف يخضع لبرنامج تأهيلي من أجل علاج إصابته البسيطة بخشونة في الركبة على أمل تجهيزه لمباراتي كينيا وجزر القمر".

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وأردف "جهاز المنتخب بقيادة حسام البدري يتابع حالة اللاعب بكل رعاية واهتمام ولا يوجد أي استعجال في الدفع به في التدريبات إلا بعد التأكد من سلامته تماما".

وأتم "أيمن أشرف سافر مع المنتخب مع كينيا وسيستمر في المعسكر بشكل طبيعي".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي الخميس والإثنين المقبلين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد جزر القُمر صاحبة المركز الثاني، فيما تحل كينيا ثالثة بـ 3 نقاط.

ويكفي مصر التعادل أمام كينيا بأي نتيجة لتضمن التأهل رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون.

مصر كينيا جزر القمر أيمن أشرف الأهلي حسام البدري
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