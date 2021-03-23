ماذا ينتظر يوفنتوس - فرصة بيرلو لإثبات الذات.. و"20 هدفا مفقودا بغياب ديبالا"

بعد نهاية التوقف الدولي، سنكون على موعد مع الفترة الحاسمة لموسم شاق.

الدوريات الأوروبية وصلت للمرحلة الأهم، تظهر بوادر هوية البطل وتحدد ملامح المسابقات المحلية والقارية.

FilGoal.com يقربكم أكثر من الفرق الأوروبية الكبرى قبل العودة مرة أخرى للمنافسات، لتعرف ماذا ينتظرهم في شهري أبريل ومايو.

البداية ستكون مع يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية والتي كانت الخسارة من بينفينتو بمثابة ناقوس خطر على أندريا بيرلو المدير الفني وكذلك على حظوظ الفريق في الحفاظ على لقب الدوري لموسم عاشر على التوالي.

الموقف والهدف

الموقف: يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 55 نقطة في جدول الترتيب بعد مرور 28 جولة وله مباراة مؤجلة مع نابولي الإيطالي.

يبتعد يوفنتوس عن إنتر المتصدر والذي يمتلك مباراة مؤجلة أيضا أمام ساسولو بفارق 10 نقاط قبل 11 مباراة على النهاية.

فيما صار الفارق بين البيانكونيري وميلان 4 نقاط بعد فوز الأخير على فيورنيتنا واستغلال تعثر يوفنتوس.

الهدف: بطبيعة الحال هدف يوفنتوس –الأكثر تتويجا بلقب الدوري المحلي في إيطاليا- هو حصد اللقب، وهو الشيء المعتاد لجماهيره إذا كان الموسم سيئا، وبمثابة فرصة لإنقاذ الموسم.

يوفنتوس حصد لقب السوبر المحلي على حساب نابولي، وتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب إنتر وسيواجه أتالانتا في 19 مايو المقبل.

الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا زاد الضغوط على أندريا بيرلو ولاعبي الفريق لحصد لقب الدوري لتعويض ما حدث.

المنافسون

5 لقاءات نارية تنتظر يوفنتوس في الدوري، وأيضا نهائي كأس إيطاليا أمام أتالانتا.

أمام يوفنتوس 11 مباراة عقب العودة من التوقف الدولي، إذ سيبدأ بلقاء تورينو في دربي ديلا مولي.

مواجهة قد تكون سهلة للسيدة العجوز في ظل تفوقه المُطلق على تورينو، إذ لم يخسر من التورو منذ 2015 (فاز في 11 وتعادل في 2 في جميع المسابقات).

كما أن تورينو يعاني من تخبط في الأداء والنتائج الموسم الحالي وعلى بعد نقطة من مراكز الهبوط.

ومن ثم نابولي (اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة).

مواجهة بيرلو وجاتوزو مدرب البارتينوبي سيكون عنوانها فض التعادل، بيرلو تفوق في السوبر وجاتوزو تفوق في لقاء الدور الثاني وأوقف سلسلة اللاهزيمة لبيرلو حينها عند 7 مباريات متتالية.

نابولي حاليا بعد التفوق على ميلان وروما سيكون هدفه الفوز على يوفنتوس للاقتراب من المربع الذهبي ولإخراج يوفنتوس من المراكز الأربعة الأولى.

اللقاءات الأهم لـ يوفنتوس ستكون بلقاء أتالانتا في الجولة الـ 31 ثم ميلان في الجولة الـ 35.

مواجهات مباشرة مع منافسي يوفنتوس على مقاعد دوري الأبطال، في الوقت الحالي يتفوق يوفنتوس على أتالانتا بفارق المواجهات المباشرة رغم التساوي في النقاط برصيد 55 نقطة لكل فريق.

فيما سيكون يوفنتوس على موعد مع ميلان وهدفه السعي نحو المركز الثاني إذ لم يتعثر الروسونيري قبل ذلك، ومحاولة الاقتراب أكثر من الصدارة.

مباراة حسم الدوري قد تكون في الجولة الـ 37 -قبل الأخيرة- عندما يستضيف يوفنتوس ضيفه إنتر.

إما أن تكون مواجهة لحسم الدوري لإنتر أو إشعال المنافسة حال تفوق يوفنتوس، أو قد تكون مواجهة تقليدية إذ حسم النيراتزوري اللقب مبكرا بفضل فارق الـ 6 نقاط والذي قد يتسع لـ 9 حال فوزه في المباراة المؤجلة.

مستقبل المدير الفني

أندريا بيرلو بعد الخسارة من بينفينتو ومن قبل التوديع المبكر لدوري الأبطال أمام بورتو البرتغالي، فتح الباب حول مسألة بقاءه في منصبه مع يوفنتوس.

صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أوضحت أن إدارة يوفنتوس ستقيم أداء الفريق مع بيرلو خلال المباريات الـ 11 المتبقية في الموسم، وترى أنه يجب أن تكون هناك استجابة إيجابية في الدربي ضد تورينو بعد نهاية التوقف الدولي.

كما أن صحيفة "لا ريبوبليكا" وضعت 3 مدربين محتملين لخلافة لاعب الوسط السابق، هم: سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو، جيانبيرو جاسبريني مدرب أتالانتا ولوتشيانو سبالتي مدرب إنتر وروما الأسبق.

مشروع يوفنتوس بدأ في الاهتزاز خاصة في الفترة الأخيرة رغم إيمان رئيس النادي والمسؤولين بـ بيرلو وثقتهم به.

غيابات

يفتقد يوفنتوس خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا أكثر من أي لاعب آخر.

الموسم الحالي سيكون أقل موسم لديبالا مشاركة مع يوفنتوس أو في الدوري الإيطالي بشكل عام.

صاحب الـ 27 عاما منذ انضمامه ليوفنتوس كان أقل عدد من المباريات في الدوري خاضها 30 مباراة.

الموسم الحالي خاض ديبالا 11 مباراة بعدد دقائق 646 دقيقة سجل هدفين وصنع 2.

كريستيان فييري عبر قناته على "تويتش" قال عن غياب ديبالا: "يوفنتوس يفتقد ما يقارب 20 هدفا مع غياب ديبالا، وهو ليس لاعب عادي، بل بطل".

على جانب آخر تظل إصابات مدافعي يوفنتوس هي ما تؤرق بيرلو، يعود لاعب يصاب الآخر، فلا تجد ثنائية دفاعية مكتملة في أغلب الأوقات.

ينتظر بيرلو عودة أليكس ساندرو وكذلك ميري ديميرال لاكتمال كافة عناصر خط الدفاع.

في الدفاع، غاب ماتيس دي ليخت 9 مباريات، و8 لديميرال، و12 لجورجيو كيلليني، وليوناردو بونوتشي 4 مباريات، و12 مباراة لأليكس ساندرو، و8 مباريات لخوان كوادرادو.

من المتوقع أن يكون فريق يوفنتوس مكتمل العناصر عقب التوقف الدولي وهو ما يعطي دفعة لبيرلو لمزيد من الخيارات الهجومية مع عودة ديبالا أو الدفاعية مع تواجد كافة العناصر.

توقع

مع انتصاف الموسم موقع Stats Perform توقع أن يُنهى يوفنتوس الموسم متصدرا بنسبة 23.1% متفوقا على ميلان وثانيا بعد إنتر صاحب نسبة 35.8% لحصد اللقب.

الحلول وصيفا لإنتر في نهاية الموسم قد تكون منطقية في ظل الابتعاد بفارق 10 نقاط لكن مع خوض المباراة المؤجلة وحال تعثر إنتر قد يشتعل صراع اللقب من جديد.

فيما ستكون فرص يوفنتوس في الخروج من المربع الذهبي 22% باحتلال المراكز من الخامس إلى الثامن وهو أمر قد يصعب حدوثه، مع تذبذب مستوى قطبي روما.

يوفنتوس يمر بفترة انتقالية ويأمل أن تسير النتائج في صالحه ليستمر الاستقرار ببقاء أندريا بيرلو وإعطائه فرصة أخرى، أو بدء البحث عن مدرب رابع يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال 4 مواسم بقميص البيانكونيري.