مران الزمالك – عودة حازم إمام ومشاركة حفني.. وجلسة خاصة لـ نبيه مع ناشئ الفريق

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 13:21

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون - مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

انتظم حازم إمام قائد الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحصل الظهير الأيمن على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة في عضلة السمانة التي كان يعاني منها وتسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران الجماعي، حيث شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات.

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وطلب كارتيرون بحسب الموقع الرسمي للزمالك من اللاعبين التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في الجزائر.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد أبو جبل، محمد عواد، أحمد نادر السيد، وسيد عطية تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

وركز المدرب البرازيلي خلال التدريبات على سرعة رد الفعل، وقام بتصحيح أخطاء الحراس وتوجيه التعليمات لهم خلال المران.

وشارك أيمن حفني لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد إتمامه للبرنامج التدريبي لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات، حيث أجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين لتطبيق بعض الأمور الفنية التي تدرب عليها اللاعبون خلال مران اليوم.

وقام المدرب بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الأمور الفنية، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وحرص كارتيرون على التناوب بين المجموعات في التقسيمة، بحيث تخرج المجموعة التي تستقبل هدفا، وتشارك مجموعة أخرى بدلا منها.

وعقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق جلسة مع رضا محمد ظهير أيمن فريق الشباب بالنادي، والذي تم تصعيده للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وطالب نبيه من محمد رضا التركيز في التدريبات، والتمسك بالفرصة؛ كي يكون في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفني بقيادة كارتيرون قد قام بتصعيد اللاعب في ظل النقص العددي في الجبهة اليمنى؛ بسبب تواجد أحمد عيد في المنتخب الأولمبي، وسفر حمزة المثلوثي إلى تونس، بخلاف إصابة حازم إمام الذي عاد وشارك في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

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