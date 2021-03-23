منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير قبل السفر إلى كينيا بمشاركة تريزيجيه والنني

أدى منتخب مصر مرانه الأخير قبل السفر إلى نيروبي، لمواجهة منتخب كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وخاض المنتخب مرانه بإستاد بتروسبورت، بمشاركة محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، بعد انضمامهما للمعسكر.

وكذلك شارك في المران عبد الله جمعة ظهير الزمالك الأيسر، بعدما عوض زميله المصاب بنزلة برد أحمد فتوح.

ويسافر منتخب مصر إلى نيروبي في وقت لاحق اليوم.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي الخميس والإثنين المقبلين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد جزر القُمر صاحبة المركز الثاني، فيما تحل كينيا ثالثة بـ 3 نقاط.

ويكفي مصر التعادل أمام كينيا بأي نتيجة لتضمن التأهل رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون.