في الجول يكشف – الملف الأول على طاولة إيهاب جلال في الإسماعيلي

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 12:36

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

في بداية مهمته في الإسماعيلي، طلب إيهاب جلال عددا من الملفات لبحثها.

أول ملف طلبه جلال حسبما علم FilGoal.com، هو ملف المصابين، حيث طلب جلال معرفة موقف وموعد عودة كل اللاعبين المصابين.

وكان جلال قد اصطحب ضمن جهازه الدكتور هشام مصطفى، وهو طبيب سيكون مسؤولا عن الجهاز الطبي.

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وينتظر الإسماعيلي عودة المدافع باهر المحمدي ولاعب الوسط محمد عمار، والجناحين عبد الرحمن مجدي وأحمد مصطفى، حيث يخوض الرباعي عمليات التأهيل تمهيدا للعودة من الإصابة.

ويعاني المدافعان أحمد أيمن ومحمود البدري من إصابات طويلة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة من 16 مباراة في الدوري.

الإسماعيلي إيهاب جلال في الدوري
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