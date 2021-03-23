عودة بعد 15 عاما.. أوليتش مديرا فنيا لـ سسكا موسكو

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 12:29

كتب : FilGoal

إيفيتسا أوليتش - كرواتيا

أعلن نادي سسكا موسكو الروسي تعيين الكرواتي إيفتسا أوليتش مديرا فنيا للفريق.

وستكون تلك التجربة الأولى لأوليتش تدريبيا بعدما عمل كمدرب مساعد لزلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا منذ 2017.

ووفقا لبيان النادي الرسمي فأن أوليتش سيبدأ مهمته اليوم 23 مارس ويخوض الحصة التدريبية والتعرف على اللاعبين.

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وستكون المباراة الأولى للكرواتي أمام تامبوف متذيل جدول الترتيب في الرابع من أبريل المقبل.

وسيعود أوليتش مجددا بعد 15 عاما إلى سسكا موسكو بعدما خاض تجربة امتدت لـ 3 مواسم.

وحصد أوليتش كلاعب على لقب الدوري 3 مرات وكأس روسيا مرتين وكأس السوبر مرة، وكذلك كـأس الاتحاد الأوروبي "يويفا كب".

وسجل خلال مسيرته مع الفريق 44 هدفا في 116 مباراة.

أوليتش (41 عاما) عقب تجربته كلاعب مع سسكا موسكو لعب لهامبورج الألماني ثم بايرن ميونيخ وفولفسبورج وهامبورج من جديد واختتم مسيرته في موسم 2016-17 بقميص ميونيخ 1860.

المهاجم على المستوى الدولي سجل 20 هدفا بقميص منتخب كرواتيا في 104 مباراة.

تعيين أوليتش يأتي بعد رحيل فيكتور جانشارينكو الذي قاد الفريق منذ ديسمبر 2016 بالتراضي مع إدارة النادي.

وتراجع سسكا للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الروسي بفارق 8 نقاط عن زينيت سان بطرسبرج المتصدر قبل 7 جولات على نهاية الموسم.

وخسر سسكا 3 مباريات في آخر 5 لقاءات في الدوري كلفته الابتعاد عن المراكز الأوروبية.

سسكا موسكو إيفتسا أوليتش
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