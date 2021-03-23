تقرير: روما يدرس إمكانية ضم إيكاردي على حساب دجيكو

يدرس نادي روما احتمالية ضم ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان كبديل محتمل بعد رحيل إدين دجيكو في الصيف المقبل. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "إل كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن دجيكو الذي يتبقى عام في عقده الذي يحصل بموجبه على راتب 7.5 مليون يورو في الموسم، سيرحل خلال الصيف المقبل.

وخرج دجيكو مؤخرا من حسابات مدربه باولو فونسيكا خلال الموسم الجاري كما تم تجريده من شارة قيادة الفريق.

وكان دجيكو (35 عاما) قريبا من الانضمام إلى يوفنتوس خلال الصيف الماضي، لكن انضمامه إلى يوفنتوس كان مرهونا بانضمام أركا ميليك من نابولي وهو ما لم يحدث.

الصحيفة أوضحت أن روما يفكر حاليا في احتمالية تمكنه من التوصل لاتفاق مع سان جيرمان حول عودة إيكاردي (28 عاما) للدوري الإيطالي هذا الصيف، نظرا لأن النادي الفرنسي قد يضطر للبيع لأسباب مالية.

ويعد الخيار المطروح لروما حاليا هو ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، لكن قد تتعقد العملية بسبب راتب إيكاردي الكبير وكذلك اضطرار النادي لبيع دجيكو تحت أي ظرف لضم المهاجم الأرجنتيني.

وانضم إيكاردي إلى سان جيرمان قادما من إنتر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في صيف 2019، وفعل سان جيرمان بند الشراء في يوليو 2020 بمبلغ 50 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك المهاجم الأرجنتيني خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 آخرين.