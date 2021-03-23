منتخب الكاميرون لـ في الجول: ما يقال "أكاذيب".. تشوبو موتينج لا يرد على استدعائنا له

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 12:15

كتب : محمد عبد العظيم

إريك ماكسيم تشوبو موتينج - بايرن ميونيخ - لاتسيو

نفى بيل تشاتو المنسق العام لمنتخب الكاميرون، ما وصفه "بالأكاذيب بشأن عدم إرسالنا استدعاء لمهاجم بايرن ميونيخ، إريك تشوبو موتينج".

وقال تشاتو لـ FilGoal.com: "ما يتم نشره أكاذيب. نقوم بإرسال نسخة من الاستدعاء للنادي عبر البريد الإلكتروني، ونسخة أخرى للاعب عبر البريد الإلكتروني وواتس آب، ثم نتصل به للتأكد من وصول الاستدعاء".

وشدد "هذا حدث مع تشوبو موتينج، ولدينا المستندات لتأكيد ذلك".

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وكشف "تشوبو موتينج لم يرد على الاستدعاء، وهذا ما حدث ضد موزمبيق في نوفمبر الماضي أيضا".

وأتم "مدرب المنتخب أنطونيو كونسيساو كذلك قال إنه لا يرد عليه، فكيف يكون الخطأ من عندنا".

ماذا حدث؟

لن يكون بمقدور الكاميروني ومهاجم بايرن ميونيخ إريك ماكسيم تشوبو موتينج الانضمام للأسود في مباراتيه في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال أنطونيو كونسيساو مدرب الكاميرون ردا على سؤال بخصوص غياب تشوبو موتينج: "لم يستجب لطلب الاتحاد".

لكن رد كاميل والد اللاعب ووكيل أعماله في تصريح لـ"Naja TV" وقال: "أرسلتم الدعوة إلى البريد الإلكتروني الخطأ، ولم تلحظوا ذلك سوى يوم الإثنين، تلك قلة احترافية".

وأضاف "‏الاتحاد الكاميروني تواصل معي لمعرفة السبب، تواصلت مع بايرن ميونيخ والذي أكد لي عدم تلقيه لأي بريد إلكتروني أو دعوة".

ويتصدر منتخب الكاميرون المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط يليه موزمبيق بأربع نقاط بالتساوي مع الرأس الأخضر وأخيرا منتخب توجو يحتل المركز الرابع بنقطة وحيدة.

ويلعب منتخب الكاميرون مبارياته في التصفيات باعتبارها لقاءات ودية إذ أنه هو مستضيف البطولة.

وسبق للاعب صاحب الـ31 عاما ارتداء قميص منتخب الكاميرون في 53 مباراة سجل خلالهم هدفا 13 هدفا وصنع أربعة آخرين.

إريك تشوبو موتينج منتخب الكاميرون
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