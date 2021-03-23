سواريز: أفضل هالاند على مبابي قليلا.. سيكتب التاريخ

قال لويس سواريز نجم أتليتكو مدريد إنه يفضل إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، كما أشار إلى أن النجم النرويجي الشاب سيكتب التاريخ. وذلك في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وصرح سواريز: "هالاند لاعب كبير وفي مستوى رائع".

وواصل "لديه قوة بدنية مثيرة للإعجاب، وهو واحد من أفضل المهاجمين رقم 9 في العالم وسيكتب التاريخ".

وأكمل "أفضل هالاند أكثر قليلا عن مبابي، لكن كيليان في مستوى كبير للغاية".

هالاند صاحب الـ20 عاما شارك مع دورتموند خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 33 هدفا وصنع 8 آخرين.

مبابي صاحب الـ22 عاما شارك مع سان جيرمان في 36 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 30 وصنع 9 آخرين.