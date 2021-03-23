سواريز: أفضل هالاند على مبابي قليلا.. سيكتب التاريخ

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 11:47

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

قال لويس سواريز نجم أتليتكو مدريد إنه يفضل إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، كما أشار إلى أن النجم النرويجي الشاب سيكتب التاريخ. وذلك في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وصرح سواريز: "هالاند لاعب كبير وفي مستوى رائع".

وواصل "لديه قوة بدنية مثيرة للإعجاب، وهو واحد من أفضل المهاجمين رقم 9 في العالم وسيكتب التاريخ".

أخبار متعلقة
ليفاندوفسكي الخارق ينصر بايرن على شتوتجارت بعشرة لاعبين.. وروعة هالاند لا تكفي دورتموند سبورت: لابورتا يجعل من هالاند هدف برشلونة الرئيسي.. "حلم كبير لبداية مشروع الفوز" مؤتمر بنزيمة: كرة القدم ليست أهدافا فقط.. وإن كانت هناك فرصة لانضمام هالاند فليأتي

وأكمل "أفضل هالاند أكثر قليلا عن مبابي، لكن كيليان في مستوى كبير للغاية".

هالاند صاحب الـ20 عاما شارك مع دورتموند خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 33 هدفا وصنع 8 آخرين.

مبابي صاحب الـ22 عاما شارك مع سان جيرمان في 36 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 30 وصنع 9 آخرين.

في ألمانيا سوق الانتقالات في فرنسا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات إفريقيا - جمال حمزة لـ في الجول: أتوقع ظهور قوي لمصطفى محمد 2 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مهمتنا تتوقف على الاستقرار النفسي للاعبين 9 دقيقة | الدوري المصري
ماذا ينتظر مانشستر يونايتد – أمران لم يحدثان منذ اعتزال فيرجسون سوى مرة وحيدة 9 دقيقة | تقرير في الجول
تصفيات إفريقيا - نادر السيد لـ في الجول: ريان يحتاج فرصة.. وأنتظر تألق أفشة مع المنتخب 23 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
دياز: يجب أن يستمر ميلان هكذا والقتال من أجل الدوري 37 دقيقة | الدوري الإيطالي
هل اقترب من برشلونة؟ إريك جارسيا: سيكون من الرائع اللعب بجوار ميسي 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكفراوي يجتمع مع مديرين الإدارات في الأهلي ساعة | الدوري المصري
محمد عبد العاطي.. يحلم باللعب في البارالمبية ومقابلة الخطيب ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك