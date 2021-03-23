عماد سليمان: الإسماعيلي يحتاج للفوز في 8 مباريات لضمان البقاء
الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 11:08
كتب : FilGoal
يرى عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي والمشرف العام على الكرة، أن الفريق يحتاج للفوز في 7 أو 8 مباريات للبقاء في الدوري.
وقال سليمان عبر إذاعة أون سبورت: "الأمور مستقرة والوضع مطمئن بعد التعاقد مع إيهاب جلال".
وأوضح "إنه من أفضل مدربي مصر وحان الوقت ليأخذ فرصته مع الفريق، فهو من أبناء النادي".
وكشف "التعاقد مع إيهاب جلال 6 أشهر مجرد إجراء شكلي، ومن الموسم المقبل ستتغير كل هذه الأمور".
وأتم "الإسماعيلي يحتاج للفوز في 7 أو 8 مباريات لضمان البقاء في الدوري الممتاز وأعتقد أنه ليس أمرا صعبا".
ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة من 16 مباراة في الدوري.