عماد سليمان: الإسماعيلي يحتاج للفوز في 8 مباريات لضمان البقاء

يرى عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي والمشرف العام على الكرة، أن الفريق يحتاج للفوز في 7 أو 8 مباريات للبقاء في الدوري.

وقال سليمان عبر إذاعة أون سبورت: "الأمور مستقرة والوضع مطمئن بعد التعاقد مع إيهاب جلال".

وأوضح "إنه من أفضل مدربي مصر وحان الوقت ليأخذ فرصته مع الفريق، فهو من أبناء النادي".

وكشف "التعاقد مع إيهاب جلال 6 أشهر مجرد إجراء شكلي، ومن الموسم المقبل ستتغير كل هذه الأمور".

وأتم "الإسماعيلي يحتاج للفوز في 7 أو 8 مباريات لضمان البقاء في الدوري الممتاز وأعتقد أنه ليس أمرا صعبا".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة من 16 مباراة في الدوري.