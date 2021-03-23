تقرير: رامسي يفكر في الانتقال لـ ليفربول

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

رامسي - ويلز - المجر

قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن آرون رامسي لاعب يوفنتوس يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة ليفربول.

آرون رامسي

النادي : يوفنتوس

ليفربول

وأشار الموقع إلى أن رامسي (30 عاما) قد يكون بديلا لجورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل وقالت تقارير إنه وافق على الانضمام لبرشلونة.

ويقضي رامسي الويلزي موسمه الثاني في يوفنتوس الذي انضم له من أرسنال في صفقة انتقال حر.

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وارتدى لاعب الوسط أقمصة كارديف سيتي ونوتنجام فورست وأرسنال.

وشارك في 26 مباراة في الموسم الجاري مع يوفنتوس وسجل هدفين وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

ومثل رامسي منتخب ويلز في 61 مباراة وسجل 16 هدفا.

أرون رامسي ليفربول يوفنتوس
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