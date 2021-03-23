مدرب الإسماعيلي السابق يوضح الفارق بين طريقة لعب موسيماني وباتشيكو

قال دراجان يوفيتش مدرب الإسماعيلي وبريميرو دي أوجستو السابق إن اختلاف طريقة اللعب كانت السبب وراء عدم تألق جيرالدو معالأهلي، كما أوضح الفارق بين طريقة لعب بيتسو موسيماني وجايمي باتشيكو.

وصرح يوفيتش عبر قناة "النهار": "الأمر يتعلق بأسلوب اللعب، بين الدوري المصري والأنجولي، جيرالدو كان يلعب في الهجوم مع بريميرودي أوجستو ولا يقوم بمهام دفاعية، لأن المدربين وجدوا أن عليه أن يركز في الهجوم فقط".

وواصل: "في مصر لابد من اللعب بطريقة بمهام دفاعية".

وأردف "لذا اللاعب الذي يتكيف على الهجوم فقط يجب الوضع صعبا".

وأكمل "جيرالدو لاعب كبير ويتواجد في الدوري التركي حاليا ويمكنه أن يؤكد أن بإمكانه النجاح في دوري وظروف مختلفة".

وردا على سؤال، هل السبب الرئيسي كان توظيف المدربين للاعب وأدوارهم الدفاعية، قال: "لم أتحدث مع جيرالدو منذ فترة طويلة، لا أعرفالسبب الرئيسي ربما كانت هناك مشاكل معه، لكن في الأهلي؟ من الصعب لأي لاعب أن يتميز بين باقي اللاعبين الـ11 الأساسيين، أعتقدأنه من الصعب لي أن أحدد السبب الرئيسي".

جيرالدو صاحب الـ29 عاما انضم إلى الأهلي في يناير 2019، ولعب بقميص القلعة الحمراء في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7، قبل أن يرحل إلى أنقرة جوتشو التركي مجانا.

وتطرق دراجان للحديث حول الفارق بين موسيماني وباتشيكو قائلا: "موسيماني مدرب رائع، حينما نحلل مباريات الأهلي خاصة مباراة فيتاكلوب هنا في مصر، قلت لنفسي إن هذه المباريات تحمل دليلا جيدا كمدرسة للمدربين كيف يمكن أن تلعب كفريق واحد في الهجوم".

وواصل "في هذه المباراة كان للأهلي 10-20 فرصة الكثير من الفرص أهدرت، بالنسبة لي هذا مثال للمباريات الهجومية، الأمر لا يتعلقبجودة اللاعبين لكن هناك أمر آخر يتعلق بالمدرب".

وتابع "باتشيكو مدرب رائع أيضا، الزمالك يلعب بأسلوب مختلف، كل اللاعبين تعودوا على هذه الطريقة، لكن الأهلي يلعب بطريقة مباشرةأكبر، الزمالك يبني هجماته بصبر أكبر".

وأردف "حينما كنا نحلل المباريات، هدف الزمالك الثاني ضد الاتحاد جاء من 30 تمريرة تقريبا بين اللاعبين، الزمالك يعد للهجوم بصبر أكبر،الأهلي يلعب بشكل مباشر".

واسترسل "الأفضل بالنسبة لي؟ الطريقة المباشرة، في أوروبا معظم الأندية تلعب كذلك وخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم "حينما واجهنا الزمالك مع بريميرو دي أوجستو، لم يغير الزمالك الكثير من لاعبيه، ويحافظ على نفس أسلوب اللعب لفترة طويلة".

يوفيتش قاد الإسماعيلي في 8 مباريات فاز مرة وتعادل 3 وخسر 4، قبل أن يرحل عن منصبه ويتولى إيهاب جلال المهمة.