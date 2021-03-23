كريم حافظ: سأختار الأهلي لو طلبني القطبان.. وقاسم باشا أراد مصطفى محمد في 2019

قال كريم حافظ لاعب ملاطية سبور التركي إنه يتمنى العودة يوما ما إلى الأهلي، مشيرا إلى أنه سيفضل الانتقال للأخير بدلا من الزمالك حتى لو كان عرضه المالي أقل.

كريم حافظ النادي : مالاطيا سبور

وبسؤاله هل سيقبل العرض الأعلى لو طلبه الأهلي والزمالك، رد حافظ (25 عاما) عبر قناة أون تايم سبورتس "سأختار الأول وليس العقد الأكبر".

وأوضح حافظ، الذي يخوض موسمه الثالث في الدوري التركي أن مصطفى محمد، لاعب جالاتا سراي، كان مطلوبا في تركيا قبل سنتين.

وأضاف "حينما كنت في قاسم باشا سألني النادي عن مصطفى محمد، أراده قبل كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في 2019".

وانضم مصطفى إلى جالاتا سراي في يناير الماضي وشارك حتى الآن في 9 مباريات مع الفريق وسجل 6 أهداف.

بينما لعب حافظ في الأهلي ووادي دجلة قبل أن يبدأ مشواره في أوروبا من بوابة أومونيا القبرصي في 2015.

وارتدى حافظ أقمصة ليرس البلجيكي ولانس الفرنسي وباشاك شهير وقاسم باشا التركيين وانتقل لملاطية سبور في يناير 2020.

مثل منتخب مصر في 7 مباريات دولية وكان ضمن قائمة الفراعنة في كأس إفريقيا 2017.

ولم ينضم إلى قائمة الفراعنة منذ 2019.