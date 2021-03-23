أحمد ناجي: الهاني سليمان وأبو جبل كانا يستحقان الانضمام لمنتخب مصر

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 10:17

كتب : FilGoal

الهاني سليمان - سموحة

يرى أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في سموحة ومدرب حراس المرمى السابق لمنتخب مصر أن الهاني سليمان ومحمد أبو جبل، لاعبا سموحة والزمالك على الترتيب، كانا يستحقان الانضمام لقائمة الفراعنة.

وضم حسام البدري مدرب مصر 4 حراس لمعسكر الفراعنة الحالي هم محمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد بسام وعامر عامر.

وقال ناجي عبر قناة أون تايم سبورتس:"الحراس الذين اختارهم جهاز المنتخب ممتازون جميعهم".

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ثم استدرك "لكن كنت أرى انضمام الهاني سليمان ومحمد أبو جبل".

وأتم "احترم اختياراتهم، عندما كنت في المنتخب لم أحب أن يتدخل أحد في اختياراتي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر في 25 و29 مارس على الترتيب في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

يحل الفراعنة ضيوفا على كينيا ثم يستضيفون جزر القمر في مصر.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط ويتفوق بفارق الأهداف على جزر القمر.

بينما تحتل كينيا المركز الثالث ورصيدها 3 نقاط وتتذيل توجو ترتيب المجموعة ورصيدها نقطة.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى كأس إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

منتخب مصر
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