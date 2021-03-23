ربيع ياسين: إلغاء مونديال الشباب إنصاف لي من الله.. وهذا ما حدث مع مجاهد في 2013

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 01:13

كتب : FilGoal

ربيع ياسين

يرى ربيع ياسين أن إلغاء منافسات كأس العالم للشباب للعام الجاري هي إنصاف إلهي أمام ما تعرض له الفترة الماضية.

ربيع ياسين كان في مركز عاصفة منتخب الشباب بعد أزمة معسكر تونس الذي شهدت تفشي فيروس كورونا وبالتالي انسحاب الفراعنة لعدم إكمال الحد الأدنى من اللاعبين للظهور في المباريات.

وقال ربيع ياسين عبر صدى البلد متحدثا عن علاقته بـ أحمد مجاهد: "في أمم إفريقيا للشباب 2013 كان من المفترض أن يكون أحمد مجاهد رئيسا للبعثة، لكنه قال إننا سنلعب مباراتين ونخرج وقرر ألا يسافر معنا، وترأست البعثة سحر الهواري بدلا منها".

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وأضاف: "عندما عدنا قلت له لقد فزنا بالبطولة".

وتابع: "عندما سألني مجدي عبد الغني عن الراتب الذي أريده، كان أحمد مجاهد واقفا وأوصاه بأن يضع حدا أعلى للراتب".

وواصل: "قلت لـ مجدي عبد الغني كيف أطلب رقما وأنا أدرب منتخب مصر؟ ما ستكتبه سأوافق به، أنا شخص زاهد".

واستدرك: "علاقتي رغم ذلك طيبة بـ أحمد مجاهد، هو شخص عزيز بغض النظر عن أي شيء، ولا أكن له إلا كل الحب والتقدير".

وبرر الموقف الإعلامي لنجله عمر ياسين: "عمر ابني وقف بجانبي لأنه يعلم أن والده محترم، كما أنه يقف بجانب الحق عموما وليس ربيع ياسين فقط".

وأتم: "تلقيت الكثير من المكافآت من الله، مثل إلغاء كأس العالم للشباب، هذا رد من الله، لقد أنصفني".

وكان ياسين قد أصيب بفيروس كورونا هو ومجموعة كبيرة من اللاعبين مباشرةً قبل انطلاق بطولة شمال إفريقيا للشباب في تونس والتي تؤهل إلى أمم إفريقيا للشباب.

وتلقى ياسين اتهامات قوية من وليد منظور طبيب المنتخب حمّله فيها مسؤولية تفشي العدوى بين صفوف اللاعبين.

ربيع ياسين
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