كريم حافظ: الأهلي فاوضني قبل ضم معلول.. وقد أنتقل للدوري الإسباني في الصيف

كشف كريم حافظ لاعب مالاطيا سبور التركي، أنه تلقى عرضا من الأهلي قبل عدة سنوات.

كريم حافظ النادي : مالاطيا سبور مالاطيا سبور

وصرّح الظهير الأيسر المصري عبر أون تايم سبورتس 2: "بالتأكيد كوبر رأى فيّ ما دفعه لضمي للمنتخب، لن يضمني دون سبب، كنت أشارك باستمرار مع لانس وأؤدي جيدا وقتها".

وأضاف: "كوبر كان مدربا دفاعيا ويقوم بتكتيفنا، وأنا بطبيعتي أحب الهجوم والانطلاق".

وأكمل: "فوجئت بمشاركتي في مباراة المغرب بأمم إفريقيا 2017 لأني لم ألعب مباراة غانا واعتقدت أنني خارج حسابات كوبر، استدعاني وسألني إن كنت جاهزا فأجبته بالإيجاب. كانت مباراة صعبة للغاية وتريزيجيه ساعدني في الدفاع كثيرا".

وأوضح: "علاقتي مع تريزيجيه تمتد منذ أن كنا في ناشئي الأهلي سويًا، بعدها تزاملنا في قاسم باشا".

واعترف: "لم أتوقع هذه الانطلاقة المميزة لـ مصطفى محمد لأن أغلب اللاعبين المصريين يحتاجون لوقتٍ من أجل الانسجام في بداية الاحتراف".

وشدد: "ما يعجبني أيضا في مصطفى محمد أنه بدأ في تعلُم الإنجليزية، لم يكن يتحدثه تماما عند قدومه".

وأشار: "مصطفى محمد محظوظ لأنه انضم مباشرةً إلى أكبر نادٍ في تركيا وبالتالي فرصه في الانتقال إلى دوريات أكبر واردة بشدة".

واستنكر: "البعض يقول إن الدوري التركي ضعيف أو إن مستواه قريب من الدوري المصري، هذا ليس حقيقيًا تمامًا. الدوري التركي يضم أسماءً قوية، ليس أي لاعب قادر على اللعب في تركيا".

وكشف: "وصلني عرض من الدوري الإسباني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية، ورفضه رئيس النادي لأنه لم يكن هناك وقت لتعويضي، لن أفصح عن اسم النادي أملًا في إتمام الصفقة بالصيف المقبل".

وأوضح: "لم يتواصل معي أي شخص من المنتخب، لم يتكلم معي أحد".

وأتم: "العودة للأهلي ستكون شرفا لي، لكني أفضّل أن تكون خطوة مستقبلية. الأهلي تفاوض معي قبل أن يضم علي معلول، لكني فضّلت الاستمرار في الاحتراف خصوصا أنه وصلني وقتها عرض من ألمانيا لكن الخطوة لم تتم".

حافظ (25 عاما) خاض 22 مباراة مع مالاطيا سبور هذا الموسم، صنع خلالها 4 أهداف.

ويمتلك حافظ 7 مباريات دولية مع منتخب مصر.