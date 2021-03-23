حوار - مساعد باتشيكو: لم نحصل على مستحقاتنا وتصريحات كارتيرون غير احترافية.. وهذه حقيقة "مؤامرة" لاعبي الزمالك

كشف أليكس كوستا المدرب المساعد للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك عن كواليس الرحيل عن تدريب القلعة البيضاء.

وخلال حوار مطول مع قناة صدى البلد تحدث المدرب المساعد السابق للزمالك عن الكثير من الأمور الهامة خلال فترته مع القلعة البيضاء.

وأوضح حقيقة خلافات بعض اللاعبين مع باتشيكو وأيضا موقف الجهاز الفني من رحيل مصطفى محمد وتجديد تعاقد فرجاني ساسي.

كما رد على تصريحات باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك الذي قال خلالها أن الحالة البدنية للفريق غير جيدة.

ويستعرض معكم FilGoal.com حوار أليكس كوستا الكامل مع قناة صدى البلد.

وكل ما يلي جاء على لسان المدرب السابق للزمالك.

"شعرت بالحزن لخسارة الزمالك أمام الترجي وكنت أشجع الفريق في هذه المواجهة الحاسمة في مستقبل الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

"لا أستطيع تقييم أداء الزمالك أمام الترجي ولا أعرف سبب ظهور الفريق بهذا المستوى لأنني كنت خارج النادي ومن الصعب أن يمر فريق كبير مثل الزمالك بهذه الظروف وتغيير المدرب قبل مباراة مهمة ويقدر على التأقلم سريعا".

متى تم إبلاغ الجهاز الفني بالرحيل عن الزمالك؟

"الأمر كان محيرا بالنسبة لنا وكنا نقرأ المواقع ووسائل الإعلام تقول إن الجهاز الفني سيرحل ولكن لم يخبرنا أحد من الإدارة بذلك، ولكن شاهدنا في عيون اللاعبين قبل مباراة سيراميكا نظرة أننا سنرحل وبعد المباراة أخبرتنا الإدارة المالية في النادي بقرار إنهاء عقد الجهاز الفني".

"أعمل في كرة القدم منذ فترة طويلة وأعتدت على عدم الشعور بالمفاجأة من أي شيء ولا أستطيع القول إنني حزين للرحيل عن الزمالك ولكننا رحلنا وأتمنى التوفيق للزمالك الذي هو أكبر من أي شخص وأي قرار يخرج من النادي يجب على الجميع احترامه".

"لم نحصل على مستحقاتنا المالية أو المكافآت منذ 3 شهور ونصف، الوضع المالي صعب للغاية في الزمالك ولكننا كنا نعمل بكل تركيز لعبور هذه الفترة الصعبة، وأعتقد أننا نستحق الاحترام أكثر من إدارة الزمالك في هذا الأمر".

"إحساسي لا يصدق بعدما شاهدت رد فعل جماهير الزمالك عقب رحيل الجهاز الفني سواء حالة الحب في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الأمر جعلني أحب جماهير الزمالك أكثر".

هل كانت هناك مؤامرة من لاعبي الزمالك ضد باتشيكو؟

"الإجابة لا. وأعتقد أن الجميع شاهد مباراة سيراميكا كليوباترا وأن كل اللاعبين قدموا أداء مميز واحتفلوا مع المدرب بعد كل هدفا وعقب المواجهة ودعوا الجهاز الفني في فندق الإقامة".

"من الصعب التعامل مع 35 لاعبا وهذا عدد كبير للغاية وبالتأكيد هناك الكثير من اللاعبين لا يشعرون بالسعادة بسبب عدم المشاركة في المباريات".

هل كان هناك خلافات بين باتشيكو وبنشرقي؟

"كلام غير صحيح بالمرة وعلاقة كل اللاعبين مع المدرب كانت رائعة".

"ما قاله كارتيرون بأن خسارة الزمالك من الترجي بسبب الحالة البدنية السيئة أمر غير صحيح لأن الفريق لا يوجد به أي إصابات وكنا نلعب كل 3 أيام ولا يصح أن تقود الفريق لمدة يومين ثم تتحدث عن الحالة البدنية وهذه تصريحات غير محترفة من المدرب الفرنسي".

هل كان هناك أزمة في غرفة ملابس الزمالك؟

"غير حقيقي بالمرة وإذا قالت الإدارة ذلك فالجميع يعلم أن الزمالك يعاني من أزمات مادية واللاعبين والجهاز الفني لا يحصلون على راتبهم، لذلك بدلا من لوم الإدارة على اللاعبين كان يجب دفع مستحقاتهم المالية أولا حتى تستطيع حسابهم بعد ذلك".

هل ألقى حازم إمام بقميص الفريق على باتشيكو؟

"لا.. وهذه أيضا كذبة كبيرة والجمهور في مصر لا يستحق أن يتلقى كل هذا الكم من الأكاذيب، حازم كان يشارك بشكل مستمر وعندما تعرض للإصابة شارك لاعبين آخرين وعلاقته كانت مميزة جدا مع باتشيكو".

"استبعاد أبو جبل من المشاركة كان قرارا فنيا من باتشيكو، وتدريب 3 حراس مرمى كبار لم يكن بالأمر الصعب بالنسبة لي".

"طلبنا تجديد تعاقد فرجاني مع الزمالك لأن وجوده مع الفريق يزيد من قوته ولكن هناك أزمات مادية وإذا كانت الإدارة فشلت في تجديد تعاقده فكان الفريق سيستمر بدونه بشكل طبيعي والجهاز الفني لم يطلب بيع اللاعبين لأننا نعرف جيدا أنه لاعب كبير ومميز".

"عندما جئنا إلى مصر كان الأهلي متصدرا للدوري بفارق 21 نقطة عن الزمالك، والآن الأبيض في الصدارة".

"مصطفى محمد كان يبذل كل جهده في المباريات وكنا نحتاج لاستمراره مع الفريق ولكن اسألوا إدارة الزمالك هي التي كانت ترغب في بيعه لتحقيق الاستفادة المادية".

"استبعاد محمود علاء من تسديد ركلات الجزاء أمر فني للغاية ويحدث في أي مكان في العالم عندما يهدر اللاعب أكثر من ركلة".

"الفرق بين مجلس مرتضى منصور والمجلس الحالي هو أن مرتضى ذو شخصية قيادية حقيقية ويعرف كيف يتعامل مع الجميع وأنا أعرفه جيدا ولكن عندما يحدث تغيير في الإدارة ويأتي أشخاصا لا نعرفهم تحدث الأزمات".