طارق يحيى يكشف سبب جلسته مع كارتيرون

كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين في الزمالك عن سبب الجلسة التي جمعته اليوم الإثنين بالمدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون.

وأوضح يحيى أن الجلسة جاءت لمناقشة بعض الأمور الخاصة بقطاع الناشئين وتصعيد اللاعبين المميزين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على أن الجهاز الفني للفريق الأول سيتابع فريقي مواليد 1999 و2000 بشكل مستمر لاختيار أفضل العناصر من بينهم.

وكشف طارق يحيى عن أن فكرة فريق الأمر سيتم تنفيذ فكرته بداية من الأسبوع المقبل وسيضم أفضل العناصر من كل فرق القطاع ليكون الجميع تحت أعين الفريق الأول تحسبا للاستعانة بأي منهم في الفترة المقبلة.

وأكد بدر حامد مدير قطاع الناشئين في الزمالك والذي حضر الجلسة أنها كانت مثمرة لتأكيد نجاح التعاون بين قطاع الناشئين والفريق الأول.