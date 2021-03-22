تعرّف على معلقي مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القُمر

الإثنين، 22 مارس 2021 - 21:46

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا

يخوض منتخب مصر الجولتين الأخيرتين لتصفيات كأس الأمم الإفريقية، بالحلول ضيفا على كينيا ثم استضافة جزر القمر بالتوقف الدولي الحالي.

وتلعب مصر ضد كينيا يوم الخميس، مباراة تُنقَل عبر beIN Sports 4، ويعلّق عليها أحمد الطيب.

أمّا المباراة الثانية فتكون أمام جزر القُمر يوم الإثنين، ويعلّق عليها علي محمد علي، ولم تحدد beIN Sports بعد القناة التي تنقلها.

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وتسافر بعثة منتخب مصر إلى كينيا غدا الثلاثاء على متن طائرة خاصة في الواحدة ظُهرا.

ومن المنتظر أن يلحق أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة ببعثة الفراعنة في كينيا، ومنها يعود إلى المملكة العربية السعودية مباشرة.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد جزر القُمر صاحبة المركز الثاني، فيما تحل كينيا ثالثة بـ 3 نقاط.

ويكفي مصر التعادل أمام كينيا بأي نتيجة لتضمن التأهل رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون.

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