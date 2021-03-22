شادي محمد لـ في الجول: هذا أبرز ما يجب أن يهتم به موسيماني خلال التوقف

يرى شادي محمد قائد الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر عليه أن يركز على تحسين الجانب الهجومي خلال فترة التوقف الدولي.

وتحدث شادي محمد لـFilGoal.com قائلا: "الأهلي يحتاج لتحسين الجانب الهجومي بشكل كبير خلال فترة التوقف الدولي".

وواصل "الأهلي يصنع الكثير من الفرص لكنه يهدرها وهذا قد يسبب مشاكل".

وبسؤاله من يستحق فرصة أكبر للمشاركة في المباريات أجاب شادي محمد بحسم "حمدي فتحي".

وخاض حمدي فتحي مع الأهلي خلال الموسم الجاري 17 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا.

وعن ضغط المباريات المتوقع عقب نهاية فترة التوقف الدولي قال شادي محمد: "الأهلي معتاد على ذلك وهذه هي شخصية البطل".

وأتم "موسيماني يقوم بعملية التدوير بشكل جيد ولكن كما قلت أهم شيء العمل على تحسين الجانب الهجومي".

ويحل الأهلي، حامل اللقب، ضيفا على المريخ السوداني في 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ثم يستضيف سيمبا في 10 إبريل ثم يواجه النصر في دور الـ32 من كأس مصر في 14 إبريل.

وفي 18 إبريل يواجه غريمه اللدود الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري متبعدا بست نقاط عن الزمالك المتصدر وللأول 3 لقاءات مؤجلة.