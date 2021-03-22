سلة - الأهلي يضم الأمريكية روبيان باركز

الإثنين، 22 مارس 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

روبيان باركز - لاعبة الأهلي لكرة السلة

تعاقد الأهلي مع الأمريكية روبيان باركز لتدعيم صفوف فريق كرة السلة النسائية بالنادي.

جاء ذلك بعد إنهاء كايلا ثورنتون تعاقدها مع الأهلي بالاتفاق بين الطرفين للعودة إلى فريقها استعدادا لانطلاق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في شهر إبريل المقبل.

أما روبيان باركز المنضمة مؤخرا للأهلي كانت تلعب في الدوري الإسباني وشاركت في بطولة إفريقيا للأندية في وقت سابق مع نادي إنتر كلوب الأنجولي الذي حقق وقتها المركز الثاني.

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وتبلغ روبيان باركز من العمر 28 عاما.

الأهلي يحتل حاليا المركز الثاني في المرحلة الترتيبية في دوري كرة السلة النسائي بعد مرور 12 جولة برصيد 21 نقطة. بعدما فاز في 9 مباريات وخسر 3.

وفاز الأهلي بثلاثية الموسم الجاري لكرة السلة النسائية وتوج بالدوري المرتبط والسوبر المصري وكأس مصر.

الأهلي كرة سلة
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