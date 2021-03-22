مشهد صادم! إبراهيموفيتش يبكي في مؤتمر عودته لمنتخب السويد

انخرط زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان في البكاء خلال المؤتمر الصحفي الأول له بعد عودته لصفوف منتخب السويد.

إبراهيموفيتش (39 عاما) تلقى استدعاء دوليا من بلاده بعد 5 سنوات تقريبا من الابتعاد، لحظة مؤثرة لم يستطع معها السلطان تمالك دموعه.

وسُئل إبراهيموفيتش خلال المؤتمر الصحفي عن رد فعل عائلته عندما عرفوا بعودته للمنتخب، فبدأ إبراهيموفيتش في البكاء أثناء الإجابة.

وقال إبرا وهو يغالب دموعه: "هذا ليس سؤالا جيدا".

وأضاف: "كنت رفقة ابني فينسنت وبدأ في البكاء عندما أخبرته بعودتي للمنتخب".

وأكمل: "لكن كل شيء على ما يرام".

An emotional Zlatan Ibrahimovic says 'playing in the national team is the biggest thing you can do', on his return to the Sweden team 🙌 pic.twitter.com/FHljVukLM4 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 22, 2021

بعدها تحدث إبراهيموفيتش عن العودة للمنتخب: "اللعب في المنتخب الوطني هو أكبر شيء يمكن أن تحققه كلاعب كرة قدم".

وتابع: "أثناء متابعتي للمنتخب في الفترة الماضية كنت أشعر في داخلي أنني قادر على مساعدتهم، أشعر أنني قادر على فعل شيء".

وواصل: "الآن تسنح لي الفرصة مجددا للعب مع بلادي، وسأفعل ذلك بكثير من الفخر".

وأتم: "أنا لست سعيدا بمجرد التواجد هنا، أنا هنا لأحقق النتائج للمدرب ولزملائي وللسويد بأكملها".

وخاض إبراهيموفيتش 116 مباراة دولية مع السويد بين 2001 و2016، سجل خلالها 62 هدفا.

وأعلن إبراهيموفيتش اعتزاله الدولي بعد مشاركته مع بلاده في يورو 2012.

وحاول إبراهيموفيتش التراجع عن قراره بالاعتزال لاحقا من أجل المشاركة في كأس العالم 2018، لكن ياني أندرسون المدير الفني للمنتخب أغلق الباب في وجهه بقوة.

مؤخرا وأمام التألق الكبير لـ إبراهيموفيتش مع ميلان تغيّر موقف المدرب، ووجّه دعوة رومانسية للهداف التاريخي لبلاده.

وتلعب السويد 3 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 بفترة التوقف الدولي أمام جورجيا، وكوسوفو، وإستونيا.