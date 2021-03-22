مران المنتخب – ظهور صلاح.. وأيمن أشرف يعاني من خشونة في الركبة

الإثنين، 22 مارس 2021 - 19:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مران منتخب مصر

أدى منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري، المران المساء لليوم الإثنين استعدادا لمواجهة كينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وشهد المران انتظار محمد صلاح نجم ليفربول في التدريبات الجماعية بعد قدومه من إنجلترا مساء أمس الأحد.

فيما غاب عن التدريب الجماعي أيمن أشرف مدافع الأهلي الذي يعاني من خشونة في الركبة.

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واكتفى أيمن أشرف بالجري منفردا حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي.

ومن المُنتظَر أن يتحدد موقف أيمن أشرف بالسفر مع بعثة المنتخب من عدمه خلال الساعات المقبلة.

فيما تم إعفاء عبد الله جمعة من خوض المران الجماعي بعد أن تدرّب صباح اليوم مع فريقه الزمالك قبل الانضمام لمعسكر المنتخب.

وانضم جمعة لصفوف الفراعنة لتعويض غياب زميله أحمد فتوح المصاب بوعكة صحية.

وخضع جمعة لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وتم عزله في الفندق في انتظار ظهور نتيجتها.

ويخوض المنتخب مرانه الأخير في مصر بالعاشرة من صباح غد الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى كينيا في تمام الواحدة ظُهرًا على متن طائرة خاصة.

وحضر مران المنتخب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على اتحاد الكرة والذي سيترأس البعثة المتجهة إلى كينيا.

ومن المنتظر أن يصل محمد النني لاعب أرسنال، ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا، في التاسعة مساءً.

ويلتقي الفراعنة أمام كينيا الخميس المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح منتخب مصر
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