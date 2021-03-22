كرة طائرة – الأهلي يحسم القمة أمام الزمالك ويشعل صراع اللقب

فاز الأهلي على مضيفه الزمالك بـ 3 أشواط دون رد في صالة المقاولون العرب، بالجولة 11 بختام الدور الأول لدوري كرة الطائرة.

ورغم الهزيمة، احتفظ الزمالك بالمركز الأول برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الثاني الذي يمتلك مباراة مؤجلة مع الترسانة لو فاز بها سيقفز إلى القمة.

وسيطر الأهلي بالكامل على الشوط الأول وأنهاه فائزا بنتيجة 25-13.

السيطرة الحمراء استمرت في الشوط الثاني حيث فاز به الأهلي 25-18.

لكن الزمالك استفاق في الشوط الثالث ونافس بقوة، بل تقدم بنتيجة 16-14، لكن الأهلي سجل 3 نقاط متتالية وتقدم 17-16.

المباراة واصلت الاشتعال خصوصا عند تعادل الفريقينن 20-20، لكن الأهلي تمكّن من حسم الشوط في النهاية بنتيجة 25-23.