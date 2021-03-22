في الجول يكشف سبب إزالة مدرج التتش وما سيحل مكانه

ما هو سبب قرار الأهلي بإزالة المدرج القديم في ملعب مختار التتش؟ وماذا سيحل مكانه؟

حسبما علم FilGoal.com فإن قرار مجلس إدارة الأهلي بإزالة المدرج القديم جاء لكونه مهدد بالسقوط في أي وقت وهناك خطورة كبيرة في الإبقاء عليه.

وينوي الأهلي حاليا إنشاء منطقة حدائق وتجمعات للأعضاء في فرع النادي بالجزيرة في مقر المدرج القديم وذلك كمرحلة أولى.

وكان الأهلي نقل منذ فترة مقر جهاز الكرة للمدرج الجديد والذي يتم استعماله حاليا.

يذكر أن المدرج القديم لم يكن يُسمح فيه بتواجد الجماهير منذ فترة كبيرة خوفا من سقوطه، وحال السماح بحضورهم للمران فكانوا يذهبون لنظيره الجديد.