سكاي: نيمار يقترب من تجديد تعاقده مع سان جيرمان لـ2026.. ومكافأة ضخمة منتظرة

الإثنين، 22 مارس 2021 - 17:52

كتب : FilGoal

نيمار يحتفل بهدفه مع باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

يقترب نيمار من تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2026.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا والصحفي الموثوق فابريزيو رومانو في تقرير له اليوم الإثنين فإن اللاعب البرازيلي اتفق مع سان جيرمان على مدة العقد الجديد بالفعل.

وأشار إلى أن هناك بعض الأمور القليلة المتبقية لإتمام المفاوضات وتوقيع العقود بشكل رسمي.

وذكر رومانو في الوقت ذاته أن نيمار سيحصل على مكافأة ضخمة حال تتويج النادي الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا في السنوات المقبلة.

ويلعب نيمار مع سان جيرمان منذ عام 2017 حينما انضم له مقابل 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع برشلونة.

وخاض صاحب الـ29 عاما 104 مباراة مع فريق العاصمة الفرنسية وسجل خلالهم 83 هدفا وصنع 47.

ويستعد سان جيرمان لملاقاة بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل في تكرار لنهائي نسخة الموسم الماضي.

نيمار سان جيرمان
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