رئيس اتحاد السلاح يكشف لـ في الجول حقيقة انسحاب منتخب مصر أمام إسرائيل في بطولة العالم

كشف عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح حقيقة انسحاب المنتخب أمام إسرائيل خلال بطولة العالم للسلاح المقامة حاليا في روسيا.

وقال عبد المنعم الحسيني لـFilGoal.com: "كل ما يقال عن انسحاب منتخب مصر أمام إسرائيل في بطولة العالم للسلاح عار تماما من الصحة".

وشرح "ما حدث هو تعرض اللاعب أحمد السيد المتوج بالميدالية البرونزية للإصابة في الشوط الثالث وبعد الكشف عليه من قبل الطبيب التابع للبطولة تأكد أنه لن يستطيع إكمال المواجهة واعتبار خصمه فائزا".

وأكمل "اللاعب تعرض للإصابة في الكتف وجاء له الطبيب الخاص بالبطولة وأعطاه حقنة مسكنة للآلام وعاد مرة أخرى لإكمال المباراة، لكن إصابته تفاقمت وعاد الطبيب له وأكد أنه لا يستطيع استكمال المواجهة".

وأوضح "وبما أن اللاعب خرج لعذر طبي يتم اعتبار المباراة فوزا لصالح المنافس ولا يتم احتساب النقاط ويتأهل الفريق الفائز".

وشدد "لا يمكن بأي حال من الأحوال الانسحاب أمام إسرائيل لأن لوائح الاتحاد الدولي للسلاح تمنع تماما ادخال الأمور السياسية في اللعبة لأن العواقب في هذه الحالة تكون شطب الاتحاد وكل نتائجه ومنعه من المشاركة في البطولات الدولية وأيضا حرمانه من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية".

وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى إننا لعبنا ضدهم كثيرا والتفوق لنا في المواجهات المباشرة معهم ولا يوجد أي عذر لنا للانسحاب".

وأنهى منتخب مصر للسلاح مشاركته في بطولة العالم المقامة في روسيا باحتلال المركز الـ16.