في الدرجة الثانية – لاعبو طنطا يرفضون خوض المران واستقالة المدير الفني

أعلن حسن موسى المدير الفني لطنطا استقالته من منصبه بسبب الأزمة المادية التي يمر بها النادي ورفض كل اللاعبين التدرب.

وتحدث حسن موسى لـFilGoal.com قائلا: "تقدمت باستقالتي بسبب الأزمة المادية وعدم تنفيذ الوعود".

وتابع "ذهبت اليوم الإثنين لمران الفريق فوجدت كل اللاعبين رفضوا التدرب وحملوا حقائبهم ورحلوا وقالوا لي لن نتدرب فحملت حقائبي أنا الآخر ورحلت".

وأردف "منذ شهر ونتلقى وعودا كثيرة من الإدارة دون أن يتم تنفيذها".

وتابع حسن موسى حديثه "اللاعبون لديهم 40% من مقدم العقود لم يتم صرفهم، ومكافآت بعد تحقيق 3 انتصارات والجهاز الفني لديه مستحقات شهرين".

وأكمل "وعدت اللاعبين أمس بخوض المران ثم حصولهم على مستحقاتهم، ولدينا مباراة هامة يوم الجمعة مع بتروجت لكن لم يتم تنفيذ الوعود من مجلس الإدارة وأكد كل اللاعبين لي أنهم خاضوا المران أمس بسبب وعدي لهم".

وأتم حسم موسى حديثه قائلا: "حققنا 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة منذ توليت المسؤولية".

ويحتل طنطا المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.