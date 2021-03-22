ديمبيلي: أصبحت أفضل بدنيا.. وأستعد للمباريات بشكل مختلف

قال عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة إنه أصبح أفضل على الصعيد البدني حاليا وبات مستعدا بشكل أفضل للمباريات. وذلك في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وصرح ديمبيلي قائلا: "أرغب في أن أشكر زملائي، لكن بكل صدق منذ 2017 كنت ضعيفا جدا".

وواصل "الآن تغيرت بدنيا وأشعر أنني مستعد بشكل أفضل للمباريات".

وأكمل "هذا العام سيكون أفضل، لقد تطورت كثيرا في برشلونة، مع المعدين البدنيين وطريقة التدريبات وطريقة الاستعداد للمباريات، كل شيء تغير".

وتابع "الآن أشعر بشعور جيد حيال نفسي، رغم معاناتي مع كل تلك المشاكل لمدة 3 سنوات".

وأتم "تلك خبرات حياتية ويجب أن تؤخذ بابتسامة".

صاحب الـ23 عاما أصبح لاعبا أساسيا بعد سلسلة من الإصابات التي لحقت به وأبعدته لفترة طويلة عن المشاركة مع فريقه، وشارك خلال الموسم الجاري في 35 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 آخرين.

ديمبيلي تعرض لسلسلة إصابات أبعدته عن برشلونة بمجموع 576 يوما، وما يقرب من 85 مباراة بكل المسابقات.