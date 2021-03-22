أسامة عرابي لـ في الجول: أبو جبل كان يستحق الانضمام لـ منتخب مصر

الإثنين، 22 مارس 2021 - 15:46

كتب : حامد وجدي

محمد أبو جبل في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

يرى أسامة عرابي نجم مصر والأهلي السابق أن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك كان يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر التي تواجه كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

مصر

وقال لاعب الوسط السابق لـFilGoal.com:"لا أرى لاعبا استحق الانضمام لقائمة المنتخب سوى أبو جبل، ومعه رمضان صبحي الذي أبعدته الإصابة عن المعسكر".

وعن المتوقع تألقهم بقميص الفراعنة في المباراتين، أجاب عرابي "محمد صلاح بكل تأكيد، وكذلك محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود تريزيجيه".

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وأضاف "أتمنى حصول مصطفى محمد ومحمد مجدي أفشة على فرصة أكبر في المنتخب".

واختار عرابي التشكيل التالي لمواجهة كينيا يوم الخميس:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - محمد هاني

وسط الملعب: تريزيجيه - عمرو السولية - أفشة - طارق حامد - محمد صلاح

الهجوم: مصطفى محمد

ويحل منتخب مصر ضيفا على كينيا يوم الخميس في الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2021.

ثم يستضيف جزر القمر يوم الإثنين في الجولة الأخيرة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط ويتفوق بفارق الأهداف على جزر القمر.

بينما تحتل كينيا المركز الثالث ورصيدها 3 نقاط وتتذيل توجو ترتيب المجموعة ورصيدها نقطة.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى كأس إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

منتخب مصر محمد أبو جبل
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