تقرير: إدارة يوفنتوس ستقيم مستقبل بيرلو بناء على مستوى الفريق في المباريات المقبلة

يبدو أن منصب أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس سيدخل دائرة الخطر، وذلك بعد الخسارة بنتيجة 1-0 أمام بينيفينتو في الدوري الإيطالي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن المدرب قد يفقد منصبه إن استمر أداء الفريق بالطريقة التي لعب بها حينما خسر أمام بينيفنتو.

وألمح التقرير أن خسارة واحدة لن تغير مصير المدرب، لكن عليه أن يقلب الأمور سريعا داخل الفريق.

ويمر يوفنتوس بوقت صعب مؤخرا، بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام بورتو، كما أنه حاليا على بعد 10 نقاط من إنتر متصدر الدوري.

وأشار التقرير إلى أن إدارة يوفنتوس شعرت وكأن الفريق يفتقر للحدة والغضب والتناغم والعقلية بالنسبة لفريق منافس على اللقب المحلي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس ستقيم أداء الفريق مع بيرلو خلال المباريات الـ11 المتبقية في الموسم، وترى أنه يجب أن تكون هناك استجابة إيجابية في الدربي ضد تورينو بعد نهاية التوقف الدولي.

ويواجه يوفنتوس نظيره تورينو يوم السبت 3 أبريل ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.