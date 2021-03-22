تقرير: إدارة يوفنتوس ستقيم مستقبل بيرلو بناء على مستوى الفريق في المباريات المقبلة

الإثنين، 22 مارس 2021 - 15:13

كتب : FilGoal

بيرلو

يبدو أن منصب أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس سيدخل دائرة الخطر، وذلك بعد الخسارة بنتيجة 1-0 أمام بينيفينتو في الدوري الإيطالي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن المدرب قد يفقد منصبه إن استمر أداء الفريق بالطريقة التي لعب بها حينما خسر أمام بينيفنتو.

وألمح التقرير أن خسارة واحدة لن تغير مصير المدرب، لكن عليه أن يقلب الأمور سريعا داخل الفريق.

أخبار متعلقة
لا جازيتا: إنتر مستاء من تصريحات بيرلو وإمكانية انضمام الأجانب لمنتخباتهم رغم الحجر الصحي بيرلو: ظهرنا بشكل سيئ في كل النواحي أمام بينيفينتو بيرلو يتحدث عن استمرار رونالدو مع يوفنتوس

ويمر يوفنتوس بوقت صعب مؤخرا، بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام بورتو، كما أنه حاليا على بعد 10 نقاط من إنتر متصدر الدوري.

وأشار التقرير إلى أن إدارة يوفنتوس شعرت وكأن الفريق يفتقر للحدة والغضب والتناغم والعقلية بالنسبة لفريق منافس على اللقب المحلي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس ستقيم أداء الفريق مع بيرلو خلال المباريات الـ11 المتبقية في الموسم، وترى أنه يجب أن تكون هناك استجابة إيجابية في الدربي ضد تورينو بعد نهاية التوقف الدولي.

ويواجه يوفنتوس نظيره تورينو يوم السبت 3 أبريل ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
نقطة واحدة قد تكفي.. ماذا تحتاج مصر لتصدر مجموعتها في تصفيات إفريقيا 2 دقيقة | منتخب مصر
حوار – تريزيجيه: أتحدى ظروفا صعبة مع أستون فيلا.. وسداسية غانا كانت بداية طريقنا للمونديال 2 دقيقة | المحترفون
تعرّف على معلقي مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القُمر 38 دقيقة | منتخب مصر
سكاي: لتعويض أجويرو.. مانشستر سيتي يستهدف مهاجم ليفربول السابق ساعة | الدوري الإنجليزي
شادي محمد لـ في الجول: هذا أبرز ما يجب أن يهتم به موسيماني خلال التوقف ساعة | الدوري المصري
سلة - الأهلي يضم الأمريكية روبيان باركز ساعة | رياضات أخرى
مشهد صادم! إبراهيموفيتش يبكي في مؤتمر عودته لمنتخب السويد 2 ساعة | أوروبا
مران المنتخب – ظهور صلاح.. وأيمن أشرف يعاني من خشونة في الركبة 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك