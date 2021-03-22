لا جازيتا: روما سيفعل بند الشراء في عقد مايورال

قرر نادي روما تفعيل بند الشراء في عقد بورخا مايورال لاعب ريال مدريد المعار للنادي مع أحقية الشراء، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن خيار الشراء سيكلف روما مبلغ 15 مليون يورو لضم المهاجم الإسباني.

وانضم مايورال إلى روما قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء بمبلغ قد يصل إلى 20 مليون مع الإضافات في حالة عدم تفعيل الشرط خلال العام الجاري.

وتألق مايورال مع روما في بطولة الدوري الأوروبي إذ سجل 7 أهداف 10 مباريات بدأ منها 7 كما صنع هدفين.

وفي الدوري الإيطالي شارك في 22 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين، بدأ منها 11 مواجهة، ولعب مباراة وحيدة في كأس إيطاليا صنع خلالها هدفا.

وفي المجمل، لعب صاحب الـ23 عاما في 35 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين.