مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: مسحة كل اللاعبين سلبية.. وحجازي يلحق بالفريق في كينيا

الإثنين، 22 مارس 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

كشف مصدر داخل منتخب مصر، عن سلبية مسحة كل لاعبي الفريق الذين انضموا للمعسكر بالفعل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "مسحة كل اللاعبين، بما فيهم محمد صلاح، سلبية".

وأردف "صلاح وصل في وقت متأخر من مساء أمس، وخضع لمسحة بمجرد وصوله، وخرجت سلبية".

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وأكمل "محمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" يصلان من إنجلترا في وقت متأخر اليوم الإثنين للانضمام للمعسكر".

وكشف "أحمد حجازي سينضم للمعسكر في كينيا يوم غد الثلاثاء، ويسافر مباشرة من كينيا إلى السعودية بعد المباراة، حيث لن يخوض مباراة جزر القمر مع المنتخب".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن الأقرب حتى الآن مشاركة حجازي في المباراة الأولى للفراعنة ضد كينيا خارج الديار، والغياب عن مواجهة جزر القمر.

ومن المقرر أن يطير حجازي من السعودية إلى كينيا مباشرة، دون الانضمام إلى معسكر المنتخب في مصر مع طلب السعودية من القادمين من مصر الخضوع لعزل صحي مدته 14 يوما.

وسيعود حجازي إلى جدة بعد المشاركة ضد كينيا، دون العودة إلى مصر مع بعثة الفراعنة.

وبالتالي، لن يشارك مدافع وست بروميتش ألبيون السابق ضد جزر القمر في هذه الحالة.

وعلم FilGoal.com أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها حجازي أمس السبت في مواجهة الرائد ضمن مواجهات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وستجعله يغيب عن المباراة المقبلة ضد الهلال، لن تؤثر على طول المدة التي سيقضيها المدافع الدولي مع منتخب مصر.

كانت الساعات الأخيرة شهدت محاولات من مسؤولي منتخب مصر لاستثناء حجازي من الخضوع لعزل صحي مدته 14 يوما، خاصة مع وجود رغبة لدى اللاعب في الانضمام لمعسكر الفراعنة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.

مصر كينيا جزر القمر أحمد حجازي محمد صلاح محمد النني
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