تقرير: زيدان مستمر مع ريال مدريد لموسم إضافي.. وأمر قد يجعله يرحل لتدريب فرنسا

سيستمر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في منصبه مع الفريق الملكي لمدة موسم إضافي "على الأقل" وفقا لظروف محددة. وذلك حسب تقرير نشرته قناة "تيليفوت" الفرنسية.

وقال التقرير إن زيدان لا يرحب بفكرة تدريب منتخب فرنسا عقب نهاية بطولة يورو 2021، لكنه يفكر في أمر آخر.

وفقا للتقرير، زيدان منفتح على فكرة تولي تدريب منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022 في ديسمبر، وبالتالي تتغير الحسابات.

في حالة تولي زيدان مهمة تدريب فرنسا في المونديال، فإنه سيقود ريال مدريد خلال الموسم المقبل 2021-2022، ثم سيكون لديه 5 أشهر للاستعداد إلى كأس العالم.

وينتهي العقد الحالي للمدرب الفرنسي مع ريال مدريد بنهاية موسم 2021-2022.

وألمح التقرير إلى أن المعطيات الحالية تقول إن زيدان لن يجدد تعاقده مع النادي الإسباني.

زيدان تولى تدريب ريال مدريد في فترتين، الأولى من 2016 وحتى 2018 والثانية من مارس 2019 وحتى الوقت الحالي، وقاد الفريق للفوز بـ3 بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر الإسبانية مرتين وكأس السوبر الأوروبية مرتين وكأس العالم للأندية مرتين.